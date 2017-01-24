11:33, 24 Ocak 2017 SalÄ±

DiyarbakÄ±r BaÅŸlar BarajÄ± SulamasÄ±'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼neydoÄŸu Anadolu Projesi'nin (GAP) Ã¶nemli ayaklarÄ±ndan biri olan DiyarbakÄ±r BaÅŸlar BarajÄ± SulamasÄ±'nÄ±n yapÄ±mÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. Proje tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 38 bin 200 dekar zirai arazi suyla buluÅŸacak.

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan DiyarbakÄ±r'da inÅŸa edilecek BaÅŸlar BarajÄ± SulamasÄ±'nÄ±n ana su kaynaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturan BaÅŸlar BarajÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 99'u tamamlandÄ±.

YapÄ±mÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleÅŸmenin imzalandÄ±ÄŸÄ± BaÅŸlar BarajÄ± SulamasÄ± kapsamÄ±nda, anaboru hatlarÄ±, sulama ÅŸebekesi inÅŸaatÄ± ile bu ÅŸebeke Ã¼zerindeki bÃ¼tÃ¼n yapÄ±larÄ±n inÅŸaatÄ±, servis iÅŸletme ve bakÄ±m yollarÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ± yapÄ±lacak. Projeye gÃ¶re dÃ¶ÅŸenecek ana boru hattÄ± uzunluÄŸu 31 bin 452 metre, sulama ÅŸebekesinin uzunluÄŸu da 91 bin 284 metre olacak.

Projenin tamamlanmasÄ±yla bÃ¶lgede 38 bin 200 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuÅŸacak.

- "DiyarbakÄ±r iÃ§in Ã¶nemli bir projeyi daha hayata geÃ§irdik"

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, DiyarbakÄ±r iÃ§in Ã¶nemli bir projeyi daha hayata geÃ§irdiklerine dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BakanlÄ±ÄŸÄ±ma baÄŸlÄ± DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan inÅŸa edilen ve bizim de hizmete aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baraj ve sulama tesisleri ile mÃ¼mbit topraklarÄ±mÄ±zÄ± modern sulama sistemlerine kavuÅŸturuyoruz. BaÅŸlar BarajÄ± ve SulamasÄ±'nÄ±n tamamlanmasÄ±yla Ã¼lke ekonomisine yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 350 bin liralÄ±k katkÄ± verilecek. AyrÄ±ca 5 bin kiÅŸiye de doÄŸrudan istihdam imkanÄ± saÄŸlanacak."