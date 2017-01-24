11:38, 24 Ocak 2017 SalÄ±

'YatÄ±rÄ±m iÃ§in sÄ±fÄ±r faizli yatÄ±rÄ±m kredisi verilecek'





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YatÄ±rÄ±m iÃ§in sÄ±fÄ±r faizli yatÄ±rÄ±m kredisi verilecek. Faiz oranÄ± indirilmiÅŸ iÅŸletme kredisi verilecek." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde, Cazibe Merkezleri ProgramÄ± BaÅŸlangÄ±Ã§ LansmanÄ±'na katÄ±larak burada bir konuÅŸma yaptÄ±.Â BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YatÄ±rÄ±m yapanlara Ã¼cretsiz danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verilecek. Ä°yi bir fizibilite, baÅŸarÄ±lÄ± bir yatÄ±rÄ±m iÃ§in olmazsa olmazdÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla fizibilite hazÄ±rlanmasÄ±, gerekli Ã¶n projelerin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in istenen danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetini biz karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca yatÄ±rÄ±m iÃ§in yer vereceÄŸiz." dedi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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