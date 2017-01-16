11:42, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Trump, 400'den fazla iÅŸletmeden istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ 400'den fazla ticari iÅŸletmedeki gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi bildirildi.

"Trump Organizasyon" tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan veÂ Amerikan CNN kanalÄ±nÄ±nÂ detayÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belgeye gÃ¶re Trump, 20 Ocak'ta yapÄ±lan yemin tÃ¶reninden bir gÃ¼n Ã¶nce, sorumluluÄŸu bulunan 400'Ã¼ aÅŸkÄ±n ticari iÅŸletmeden resmen ayrÄ±ldÄ±.

Donald Trump'Ä±n,Â 19 sayfalÄ±k istifa mektubunda, "Ben, Donald J. Trump, iÅŸgal ettiÄŸim tÃ¼m yetki ve pozisyonlardan istifa ediyorum. Ä°stifam ÅŸu andan itibaren geÃ§erlidir." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduÄŸu iÃ§in ticari iÅŸlerle uÄŸraÅŸmasÄ± yasak olan Trump, tÃ¼m ÅŸirketlerinin yetki ve sorumluluklarÄ±nÄ± iki oÄŸluna bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer da konuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Donald Jr. ve Eric Trump, tÃ¼m ÅŸirketlerden sorumludur." demiÅŸti.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± garantiledikten sonra "Ticari iÅŸletmeleriyle baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± olabilir mi?" tartÄ±ÅŸmasÄ± Ã§Ä±kan Trump, bu konuda tÃ¼m kesimlere garanti vererek yasalar Ã§erÃ§evesinde hareket edeceÄŸini belirtmiÅŸti.

Ä°stifa belgesinin kamuoyuna yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n ABD'de bir grup avukat, Trump aleyhinde "yabancÄ± Ã¼lke yÃ¶netimlerinden Ã¶deme almak" ve bu yolla "AnayasayÄ± ihlal etmekten" dava aÃ§maya hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Avukatlar,Â Trump'Ä±n yabancÄ± Ã¼lkelerdeki yatÄ±rÄ±mlarÄ± Ã¼zerinden herhangi bir kazanÃ§ saÄŸlayÄ±cÄ± iÅŸlem yapamayacaÄŸÄ± ancak uluslararasÄ± otelleri Ã¼zerinden bunu ihlal ettiÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor.