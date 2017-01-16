Trump, 400'den fazla iÅŸletmeden istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ 400'den fazla ticari iÅŸletmedeki gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi bildirildi.
"Trump Organizasyon" tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan veÂ Amerikan CNN kanalÄ±nÄ±nÂ detayÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belgeye gÃ¶re Trump, 20 Ocak'ta yapÄ±lan yemin tÃ¶reninden bir gÃ¼n Ã¶nce, sorumluluÄŸu bulunan 400'Ã¼ aÅŸkÄ±n ticari iÅŸletmeden resmen ayrÄ±ldÄ±.
Donald Trump'Ä±n,Â 19 sayfalÄ±k istifa mektubunda, "Ben, Donald J. Trump, iÅŸgal ettiÄŸim tÃ¼m yetki ve pozisyonlardan istifa ediyorum. Ä°stifam ÅŸu andan itibaren geÃ§erlidir." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduÄŸu iÃ§in ticari iÅŸlerle uÄŸraÅŸmasÄ± yasak olan Trump, tÃ¼m ÅŸirketlerinin yetki ve sorumluluklarÄ±nÄ± iki oÄŸluna bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer da konuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Donald Jr. ve Eric Trump, tÃ¼m ÅŸirketlerden sorumludur." demiÅŸti.
BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± garantiledikten sonra "Ticari iÅŸletmeleriyle baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± olabilir mi?" tartÄ±ÅŸmasÄ± Ã§Ä±kan Trump, bu konuda tÃ¼m kesimlere garanti vererek yasalar Ã§erÃ§evesinde hareket edeceÄŸini belirtmiÅŸti.
Ä°stifa belgesinin kamuoyuna yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n ABD'de bir grup avukat, Trump aleyhinde "yabancÄ± Ã¼lke yÃ¶netimlerinden Ã¶deme almak" ve bu yolla "AnayasayÄ± ihlal etmekten" dava aÃ§maya hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Avukatlar,Â Trump'Ä±n yabancÄ± Ã¼lkelerdeki yatÄ±rÄ±mlarÄ± Ã¼zerinden herhangi bir kazanÃ§ saÄŸlayÄ±cÄ± iÅŸlem yapamayacaÄŸÄ± ancak uluslararasÄ± otelleri Ã¼zerinden bunu ihlal ettiÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor.
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CIA'in 1987 tarihli raporundan:, "YabancÄ± terÃ¶rist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunlarÄ±n birkaÃ§Ä±nÄ±n burada destek altyapÄ±larÄ± geliÅŸtirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Bu gruplar arasÄ±nda Hizbullah, Ebu Nidal Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hÃ¼kÃ¼meti bu gruplarÄ±n faaliyetlerini kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in bir harekette bulunmadÄ± ve (hÃ¼kÃ¼mette) bu gruplara yÃ¶nelik 'dokunma' anlayÄ±ÅŸÄ± mevcut"
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Trump'Ä±n, yemin etmeden bir gÃ¼n Ã¶nce 400'den fazla ticari iÅŸletmedeki gÃ¶revinden resmen ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu
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