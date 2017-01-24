Melbourne'de evsizler sokaklara geri dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'ndan Ã¶nce belediye ekipleri ve polis tarafÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgelerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan evsizler, Melbourne sokaklarÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼.
Melbourne'deki sokaklarda yaÅŸayan evsizler, 16 Ocak'ta baÅŸlayan Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'na bir hafta kala belediye ekipleri ve polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yaÅŸadÄ±klarÄ± sokaklardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Kalacak yerleri olmayan evsizler, operasyondan bir sÃ¼re sonra yaÅŸadÄ±klarÄ± mekanlara geri dÃ¶ndÃ¼.
Melbourne'de sokaklarda uyumak yasalara aykÄ±rÄ± deÄŸil ancak kamuya aÃ§Ä±k mekanlarda kamp kurup konaklamak yasa dÄ±ÅŸÄ±.
Sokaklarda kamp kurmadÄ±klarÄ±nÄ±, kalacak yerleri olmadÄ±ÄŸÄ±ndan geceleri dÄ±ÅŸarÄ±da uyumak zorunda olduklarÄ±nÄ± savunan evsizlere, bu konuda yetkiye sahip olmayan polis mÃ¼dahale edemiyor.
Melbourne Belediyesi sokaklarda yaÅŸamayÄ± dÃ¼zenleyecek yeni yasalarÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde belediye meclisine sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Belediye BaÅŸkanÄ± Robert Doyle, Herald Sun gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, evsizlerin sokaklarda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸamÄ±n kontrolden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Doyle, evsizlere alkol, uyuÅŸturucu ve psikiyatrik tedavinin yanÄ± sÄ±ra konut yardÄ±mÄ±nda bulunacaklarÄ±nÄ± belirtti.
Resmi verilere gÃ¶re, Avustralya'da 105 bin 237 evsiz bulunuyor.
Evsizlerden bazÄ±larÄ±, aile iÃ§i ÅŸiddet ve mali sorunlar nedeniyle sokaklarda yaÅŸamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor.
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Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'na bir hafta kala belediye ekiplerince sokaklardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan evsizler kalacak yerleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yine sokaklara geri dÃ¶ndÃ¼
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