11:55, 24 Ocak 2017 SalÄ±

CIA belgelerinde Suriye ve Yunanistan'Ä±n terÃ¶r baÄŸlantÄ±larÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belgelerde, Suriye ve Yunanistan'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek verdiÄŸi, bunun istihbarat raporlarÄ±na girdiÄŸi gÃ¶ze Ã§arptÄ±.

CIA'in geÃ§en hafta eriÅŸime aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belgelerde, ABD'nin ilgili birimlerinin "TerÃ¶rle MÃ¼cadele UyarÄ± ve Tahmin" baÅŸlÄ±klÄ± toplantÄ±sÄ±nda neler konuÅŸulduÄŸuna dair 1 Temmuz 1987'de dÃ¶nemin CIA DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Robert Gates'e sunulan rapor da yer aldÄ±.

Raporda, Suriye ve Yunanistan'Ä±n baÅŸta PKK ve ASALA olmak Ã¼zere birden fazla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ± iÃ§inde olduÄŸu ve destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶ze Ã§arptÄ±.

YUNANÄ°STAN

Yunanistan'da dÃ¶nemin baÅŸbakanÄ± olan Andreas Papandreu ve lideri olduÄŸu Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) hÃ¼kÃ¼metinin Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA'ya destek olduÄŸunu CIA'in rapor ettiÄŸi belgede, ASALA'nÄ±n aynÄ± zamanda Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da bir ofisinin bulunduÄŸu ve ofisin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gizli tutulduÄŸu belirtildi.

Yunanistan'daki terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n ve terÃ¶rist faaliyetlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± belgede, ÅŸunlar kaydedildi:

"YabancÄ± terÃ¶rist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunlarÄ±n birkaÃ§Ä±nÄ±n burada destek altyapÄ±larÄ± geliÅŸtirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Bu gruplar arasÄ±nda Hizbullah, Ebu Nidal Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hÃ¼kÃ¼meti bu gruplarÄ±n faaliyetlerini kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in bir harekette bulunmadÄ± ve (hÃ¼kÃ¼mette) bu gruplara yÃ¶nelik 'dokunma' anlayÄ±ÅŸÄ± mevcut. Ã–rnek olarak eÄŸer oradaki LibyalÄ± ya da Filistinli gruplar Yunan olmayan hedeflere yoÄŸunlaÅŸÄ±rsa Yunan hÃ¼kÃ¼metinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸka tarafa bakma eÄŸilimi var. ASALA'nÄ±n Atina'da bir ofisi var ve ASALA'nÄ±n Atina'da gizli varlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde raporlar bulunuyor."

SURÄ°YE

AynÄ± CIA belgesinde, Suriye'de o dÃ¶nem iktidarÄ± elinde tutan HafÄ±z Esed'in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra din referanslÄ± radikal gruplara destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, Åžam yÃ¶netiminin terÃ¶rizmi Ã¶zellikle OrtadoÄŸu'da kullanmaya devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.

Suriye'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine verdiÄŸi destek hakkÄ±nda belgede, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Åžam, PKK ile olan baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve yakÄ±n zamanda Ä°ran KÃ¶rfezi bÃ¶lgesinde terÃ¶r eylemleri geÃ§miÅŸi olan iki Ã¶rgÃ¼te (PKK ve Ebu Nidal Ã–rgÃ¼tÃ¼) sÄ±ÄŸÄ±nak saÄŸlama teklifinde bulundu. Ã–zetle Suriye'nin hareketleri taktik amaÃ§lÄ± ve geÃ§icidir. Åžam, Ã¶zellikle terÃ¶rizmi bÃ¶lgesel baÄŸlamda kullanmaya devam edecektir."

Belgede ayrÄ±ca, HafÄ±z Esed'in bÃ¶lgedeki din referanslÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek vermeyeceÄŸi beklentisinin gerÃ§ekÃ§i olmayacaÄŸÄ± kaydedildi.

CIA, hazÄ±rlanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden en az 25 yÄ±l geÃ§en ve gizliliÄŸi kaldÄ±rÄ±lan belgelerini internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce sadece Maryland'de bulunan Ulusal ArÅŸiv'deki 4 bilgisayardan eriÅŸilebilen yaklaÅŸÄ±k 12 milyon sayfalÄ±k belge CIA'in internet sitesine yÃ¼klenmiÅŸti.