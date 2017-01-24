GÃ¼ncelleme: 23:21, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Sokak aydÄ±nlatmasÄ±nda tasarruf dÃ¶nemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erciyes Ãœniversitesi'nce (ERÃœ) geliÅŸtirilen "gÃ¼Ã§ ayarlama cihazÄ±" projesiyle sokak lambalarÄ± kÄ±sÄ±larak aydÄ±nlatmada yÃ¼zde 50'ye varan enerji tasarrufu saÄŸlanabiliyor.

Kayseri ve CivarÄ± Elektrik TÃ¼rk AÅž (KCETAÅž) tarafÄ±ndan kentin bir mahallesinde uygulanmaya baÅŸlanan cihaz, insan yoÄŸunluÄŸunun azaldÄ±ÄŸÄ± saatlerde istenilen zamanda devreye girip Ä±ÅŸÄ±k ÅŸiddetini yÃ¼zde 50 kÄ±sarak gereksiz elektrik tÃ¼ketiminin Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyor.

Cihaz, mevcut sokak armatÃ¼rÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye gerek kalmadan, kolay montajla Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyete uygulanabiliyor.

Projeyi, Ã¶ÄŸrencisi Emre AydÄ±n ile geliÅŸtiren ERÃœ Kayseri Meslek YÃ¼ksekokulu Elektronik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim ÃœyesiÂ Prof. Dr. Osman Ã–zsoy, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Resmi Gazete'de sokak aydÄ±nlatmasÄ±nda tasarruf tedbiri alÄ±nacaÄŸÄ±na dair gÃ¶rdÃ¼kleri yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan bÃ¶yle bir proje hazÄ±rlamaya karar verdiklerini sÃ¶yledi.

Sokak aydÄ±nlatmasÄ±nÄ±n toplam enerji tÃ¼ketiminin yÃ¼zde 3'Ã¼nden fazlasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸunu anlatan Ã–zsoy, "Projeyi hazÄ±rlarken sokak aydÄ±nlatmasÄ±nÄ±n son derece karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ armatÃ¼r Ã§eÅŸitleri Ã§ok fazla. Tasarruf mÃ¼mkÃ¼n ancak bazÄ± lambalarÄ±n Ã¶zellikle sodyum buharlÄ± lambalarÄ±n dim (Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±sma) edilmesinde bir problem olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Bu problemin Ã¼stesinden geldik. ArmatÃ¼rler kadar lamba Ã§eÅŸitleri ve gÃ¼Ã§leri de Ã§ok Ã§eÅŸitli. Bunlardan en Ã§ok kullanÄ±lanÄ± sodyum buharlÄ± lambalar. Bu lambayÄ± tam kafamÄ±zdaki gibi yÃ¼zde 50 tasarruf saÄŸlayacak ÅŸekilde dim ettik. Bu neticeyi hem tÃ¼m lamba Ã§eÅŸitlerini hem de tÃ¼m gÃ¼Ã§teki lambalarÄ± kÄ±san bir cihaza dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilir miyiz diye uÄŸraÅŸtÄ±k ve yaptÄ±k. Elimizdeki cihaz piyasada kullanÄ±lan armatÃ¼rlerin hepsine uygun." diye konuÅŸtu.

"MALÄ°YETÄ°, ARMATÃœRÃœN Ä°Ã‡Ä°NDEKÄ° AMPUL KADAR BÄ°LE DEÄžÄ°L"

Ã–zsoy, bu tÃ¼r dim yapan cihazlarÄ±n bulunduÄŸunu, bazÄ± ÅŸirketlerin bunlarÄ±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak maliyetlerinin Ã§ok fazla olduÄŸunu dile getirdi.

Ãœrettikleri gÃ¼Ã§ ayarlama cihazÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyeti olduÄŸunu ifade eden Ã–zsoy, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DiÄŸer Ã¼rÃ¼nlerle kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman cihaz son derece ucuz. ArmatÃ¼rlerin iÃ§indeki lambanÄ±n fiyatÄ± bile kadar deÄŸil. Bununla beraber cihazÄ±n her direÄŸe Ã§ok kolay montajÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±, direklerde bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklere gidilmeden, direÄŸi, armatÃ¼rÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeden yapÄ±labilmesi de son derece Ã¶nemli. Mevcut armatÃ¼rlere kÃ¼Ã§Ã¼k bir katkÄ±yla bu cihazÄ± takarak bÃ¼yÃ¼k tasarruflara ulaÅŸmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n." ifadelerini kullandÄ±.

KCETAÅž'Ä±n, kendilerine Ã¼rÃ¼nÃ¼ denemeleri iÃ§in bir sokaÄŸÄ± tahsis ettiÄŸini belirten Prof. Dr. Ã–zsoy, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AltÄ± aydÄ±r Ã¼rÃ¼n Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde istenilen saatte devreye giriyor, istenilen saatte devre dÄ±ÅŸÄ± kalÄ±yor ve yÃ¼zde 50 tasarruf saÄŸlÄ±yor. Ã–rneÄŸin, akÅŸam saatlerinde hava kararÄ±nca devreye giriyor. Tam performansta yanÄ±yor, elektrik harcÄ±yor. Ã–rneÄŸin yaz akÅŸamlarÄ± 23.00'te, kÄ±ÅŸ akÅŸamlarÄ± ise 22.00 civarÄ±nda cihaz devreye giriyor, sabaha kadar istenilen oranda tasarrufla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. 6 aydÄ±r hem yaz hem de kÄ±ÅŸ performansÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k, herhangi bir problem yok ÅŸu an iÃ§in."

Ã–zsoy, cihazÄ±n, sokak aydÄ±nlatmasÄ±nÄ±n olduÄŸu her yerde kullanÄ±labileceÄŸini ifade edere, "Sokak aydÄ±nlatmasÄ±nÄ±n elektrik tÃ¼ketimindeki payÄ±nÄ±n yÃ¼zde 3'e, bunun da milyarlarca dolara karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek tasarrufun Ã¶nemi Ã§ok fazla." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Ã–zsoy, ERÃœ ve Erciyes Teknopark'taki test sÃ¼reÃ§leri baÅŸarÄ±yla tamamlanan, akredite laboratuvarlardan performansÄ± onaylanan Ã¼rÃ¼nÃ¼n patent iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸini, lisanslama yapÄ±lacak noktaya ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.