12:09, 24 Ocak 2017 SalÄ±

CanlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 3 PKK'lÄ± yakalandÄ±





ÅžanlÄ±urfa'da, canlÄ± bomba eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen PKK/PYD Ã¼yesi 3 kiÅŸi ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda PKKÂ Ã¼yesi 3 kiÅŸinin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Suriye'den TÃ¼rkiye'ye geÃ§iÅŸ yapacaÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±. CeylanpÄ±nar ilÃ§esinin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda operasyon yapan ekipler, PKK/PYD Ã¼yesi A.A, A.H. ve M.F.A ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 2 ÅŸÃ¼pheliyi yakaladÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, ifadelerinde Suriye'de canlÄ± bomba eÄŸitimi aldÄ±klarÄ±, Ã¼lke iÃ§erisinde baÅŸta metropol iller olmak Ã¼zere canlÄ± bomba eylemi yapacaklarÄ± ve ÅžanlÄ±urfa'daki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile askeri birlik ve emniyet gÃ¼Ã§leri hakkÄ±nda eyleme yÃ¶nelik bilgi toplayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri aktarÄ±ldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Â

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