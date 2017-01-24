12:10, 24 Ocak 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran Astana'da anlaÅŸtÄ±





TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran Suriye'deki ateÅŸkes ihlallerini Ã¼Ã§lÃ¼ ortak mekanizmayla izleme konusunda uzlaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astana'da devam edenÂ SuriyeÂ konulu toplantÄ±ya katÄ±lan kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± veÂ ateÅŸkesÂ ihlallerinin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda mutabakat saÄŸlandÄ±.Â Mutabakat, Ã¼Ã§ Ã¼lkenin ortak bir mekanizma kurarak, sahadaki ateÅŸkes ortamÄ±nÄ± izleme ve uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.Â ÃœÃ§lÃ¼ mekanizmanÄ±n anlÄ±k izlemelerle ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilerden hÄ±zla tespitte bulunarak, saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in taraflar Ã¼zerindeki nÃ¼fuzunu kullanmasÄ± bekleniyor. UzlaÅŸmanÄ±n, taraflar arasÄ±nda hazÄ±rlanan ve bugÃ¼n yapÄ±lmasÄ± planlanan ortak aÃ§Ä±klama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda kabul edilen maddelerden biri olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â Ancak aÃ§Ä±klamaya henÃ¼z son halinin verilmediÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â REJÄ°M GÃœÃ‡LERÄ° SALDIRILARINA DEVAM EDÄ°YOR DÃ¼n de toplantÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saatlerde rejim gÃ¼Ã§leri Åžam, Dera, Hama, Halep ve Lazkiye'de muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere kara ve hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi. Suriye'deki sÃ¶z konusu bÃ¶lgelerde saldÄ±rÄ±larÄ±n geceden bu yana sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

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