Batı Afrika'da 515 bin çocuk yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Sahel bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Toby Lanzer, yaklaşık 11 milyon kişinin "ümitsizce yardıma ihtiyaç duyduğunu", 7,1 milyonunun açlık tehdidiyle, yaklaşık 515 bin çocuğun da akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu ya da olacağını belirtti.
Lanzer, askerlerin, son yedi yılda 20 binden fazla kişiyi öldüren, 2 milyon kişiyi yerlerinden eden, yaklaşık 300 kız öğrenciyi kaçıran Boko Haram'ı, ele geçirdiği bölgelerden temizlediğini, yardım görevlilerinin ulaştığı bu bölgelerde yaşanan acının gözler önüne serildiğini vurguladı.
Bölgede milyonlarca kişinin günde bir öğün yemek yediğine, bazı ailelerin tüm çocuklarını kaybettiğine dikkati çeken Lanzer, BM Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Gördüğümüz olağan dışı bir durum. Yürümeye takati kalmamış, bütün enerjisi tükenmiş yetişkinler gördüm. 2,3 ve 4 yaşında çocukların olmadığı köyler ve kasabalar var çünkü hepsi ölmüş." dedi.
Boko Haram'ın, bazı kasabaları üç yıldan fazla süredir dünyayla irtibatını kopararak yıkıma uğrattığına işaret eden Lanzer, "Buradaki insanlar ihtiyaçları olan yardımı zamanında almazlarsa ölecekler." ifadesine yer verdi.
Nijerya ve Çad Gölü bölgesinde Afrika'daki en kötü insani krizin yaşandığına dikkati çeken Lanzer, BM'nin bir milyar dolar bağış toplama kampanyası başlatacağını ve gelecek ay Oslo'da bir konferans düzenlenmesini ümit ettiğini kaydetti.
Batı Afrika'da faaliyet gösteren Boko Haram örgütünün terör eylemlerinin, bölgede yarım milyondan fazla çocuğun yetersiz beslenmesine sebep olarak yaşamlarını riske attığı bildirildi
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