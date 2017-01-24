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13:37, 24 Ocak 2017 SalÄ±
Avrupa
12:21, 24 Ocak 2017 SalÄ±

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IRA mahkumunun kÄ±zÄ±, Sinn Fein'in yeni lideri oldu
IRA mahkumunun kÄ±zÄ±, Sinn Fein'in yeni lideri oldu

Ä°rlanda'da Sinn Fein Partisi'nin liderliÄŸine iderliÄŸine eski bir IRA mahkumunun kÄ±zÄ± olan 40 yaÅŸÄ±ndaki SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Michelle O'Neill getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Ä°rlanda'daki Sinn Fein Partisi'nin, bÃ¶lgesel parlamento Stormont'taki yeni lideriÂ SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Michelle O'Neill oldu. Oâ€™Neill aynÄ± zamanda eski bir IRA mahkumunun kÄ±zÄ±. BabasÄ± Brendan Doris, IRA'yla ilgili faaliyetleri nedeniyle hapis yattÄ±. IRA savaÅŸÃ§Ä±sÄ± kuzeni Tony Doris ise 1991'de Ä°ngiliz askerleri tarafÄ±ndan bir pusuda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Partiden konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta eskiÂ Ä°rlanda CumhuriyetÃ§i Ordusu (IRA) liderlerinden Kuzey Ä°rlandalÄ± siyasetÃ§i Martin McGuinness'inÂ siyasi hayatÄ±na son verdiÄŸini duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan boÅŸalan koltuÄŸa 40 yaÅŸÄ±ndaki SaÄŸlÄ±k BakanÄ± O'Neill'in getirildiÄŸi kaydedildi.

Sinn Fein'in parlamentodaki yeni lideri O'Neill, konuya iliÅŸkin dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, yeni gÃ¶revinin kendisiniÂ onurlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â O'Neill, "Sizleri hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmayacaÄŸÄ±m. Zor zamanlardan geÃ§iyoruz ancak ben hiÃ§bir zaman zorluklardan korkmadÄ±m. Harekete geÃ§mekten asla korkmadÄ±m." dedi.

Ä°rlanda yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Sinn Fein Partisi'nin Lideri Gerry Adams da atamadan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, O'Neill'in partideki "yeni nesli temsil ettiÄŸini" aktardÄ±.

Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n Mid Ulster bÃ¶lgesini 2007 yÄ±lÄ±ndan beri Stormont'ta temsil eden MichelleÂ O'Neill, MayÄ±s 2016'tan bu yana da Kuzey Ä°rlanda SaÄŸlÄ±k BakanÄ± gÃ¶revinde bulunuyor.Â O'Neill, daha Ã¶nce de Kuzey Ä°rlanda TarÄ±m ve KÄ±rsal GeliÅŸme BakanÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ERKEN SEÃ‡Ä°ME SEBEP OLAN Ä°STÄ°FA

McGuinness geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Ä°rlanda'da 2 Mart'ta yapÄ±lacak erken seÃ§imde milletvekilliÄŸi iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koymayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Mevcut gÃ¶revimde devam etmek iÃ§in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m mÃ¼sait deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla yeni bir lidere yol aÃ§maya karar verdim. Bu seÃ§im, kenara Ã§ekilmem iÃ§in doÄŸru zaman. Parlamentoya seÃ§ilmek iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ± koymayacaÄŸÄ±m." demiÅŸti.

Kuzey Ä°rlanda bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metindeki yeÅŸil enerji programÄ± ve bu programa iliÅŸkin kamu finansmanÄ±yla ilgili anlaÅŸmazlÄ±k sonucu McGuinness bu ay baÅŸÄ±nda hÃ¼kÃ¼metteki BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa etmiÅŸti.

McGuinness'in istifasÄ±, birlikÃ§ilerin ve ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ±ndaki Kuzey Ä°rlanda bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metinde siyasi krize neden olmuÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k 2 milyon kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede erken seÃ§im kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â 



Ä°lgili Konular IRA
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