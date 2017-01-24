12:29, 24 Ocak 2017 SalÄ±

NiÅŸanlÄ± Ã§iftin ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mÃ¼





Zonguldak'ta uÃ§urumdan deniz kÄ±yÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸen niÅŸanlÄ± Ã§ift Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde yaklaÅŸÄ±kÂ 100 metrelik uÃ§urumdan deniz kÄ±yÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸen niÅŸanlÄ± Ã§ift yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, esnafÂ Ã–zgÃ¼r Ã–. (32) ile Ã¶zel bir firmada Ã§alÄ±ÅŸan niÅŸanlÄ±sÄ±Â Zeynep Nida S.Â (32) ve bir arkadaÅŸÄ±, EreÄŸli-Kandilli karayolu KÃ¶seaÄŸzÄ± mevkisine geldi. AraÃ§tan inen bu kiÅŸilerden niÅŸanlÄ± Ã§ift arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. HenÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Ã–zgÃ¼r Ã–. ve Zeynep Nida S, yaklaÅŸÄ±k 100 metrelik uÃ§urumdan deniz kÄ±yÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Olay yerine gelen ekipler, kÄ±yÄ±da bulduklarÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–. ve Zeynep Nida S'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi.

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