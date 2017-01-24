KÄ±rgÄ±zistan'da Askarov davasÄ±nda karar deÄŸiÅŸmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±rgÄ±zistan'da mahkeme, mÃ¼ebbet hapse mahkum edilen ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine yeniden yargÄ±lanan Ã–zbek asÄ±llÄ± KÄ±rgÄ±z sivil toplum kuruluÅŸu (STK) yÃ¶neticisi Azimcan Askarov hakkÄ±ndaki mÃ¼ebbet kararÄ±nÄ± onadÄ±.
Ã‡uy BÃ¶lge Mahkemesi, 7 yÄ±l Ã¶nce mÃ¼ebbet hapse mahkum edilen ve BM insan haklarÄ± uzmanlarÄ±nÄ±n tavsiyesiyle yargÄ±lanmasÄ±na geÃ§en temmuzda yeniden baÅŸlanan Askarov hakkÄ±ndaki mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±nÄ± onayan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bu arada, Askarov'un avukatlarÄ±, mÃ¼vekkillerinin kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde 2010'da KÄ±rgÄ±zlar ile Ã–zbekleri Ã§atÄ±ÅŸmaya teÅŸvik etmek ve bir polisi "acÄ±masÄ±zca" Ã¶ldÃ¼rmek suÃ§larÄ±ndan mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± alan ve mal varlÄ±klarÄ±na el konulan Askarov, son sÃ¶zlerinin sÃ¶ylenmesinin istendiÄŸi bir Ã¶nceki duruÅŸmada, isnat edilen suÃ§lamalarÄ± reddettiÄŸini dile getirmiÅŸti.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Komitesi, 2016'da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Askarov'un keyfi tutuklandÄ±ÄŸÄ±, adil yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±, iÅŸkence ve kÃ¶tÃ¼ muameleye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda gÃ¶zaltÄ± sÃ¼reci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re BM Komitesinin tavsiyesinin dikkate alÄ±nmasÄ± ve Askarov'un yeniden yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirmiÅŸti.
Avrupa BirliÄŸi ve ABD de Askarov'un, 2010'daki olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len polis memurunun kalabalÄ±k tarafÄ±ndan linÃ§ edilmesini teÅŸvik etmediÄŸine, aksine gÃ¼venlik gÃ¶revlilerin yasalarÄ± ihlal ettiklerine dair bulgu ve delil topladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2015'te Askarov'u "insan haklarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ne" layÄ±k gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–dÃ¼lÃ¼, ABD'de 15 Temmuz'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle Askarov'un oÄŸlu Åžerzod Askarov teslim almÄ±ÅŸtÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶mÃ¼r boyu hapse mahkum edilen Askarov'un sÃ¶z konusu Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmesi nedeniyle ABD ile iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ± tek taraflÄ± olarak feshetmiÅŸti.
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MÃ¼ebbet hapis cezasÄ±yla tutuklu bulunan ve yeniden yargÄ±lanan Ã–zbek asÄ±llÄ± STK yÃ¶neticisi Askarov hakkÄ±ndaki mÃ¼ebbet kararÄ± onandÄ±
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CIA'in 1987 tarihli raporundan:, "YabancÄ± terÃ¶rist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunlarÄ±n birkaÃ§Ä±nÄ±n burada destek altyapÄ±larÄ± geliÅŸtirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Bu gruplar arasÄ±nda Hizbullah, Ebu Nidal Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hÃ¼kÃ¼meti bu gruplarÄ±n faaliyetlerini kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in bir harekette bulunmadÄ± ve (hÃ¼kÃ¼mette) bu gruplara yÃ¶nelik 'dokunma' anlayÄ±ÅŸÄ± mevcut"
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