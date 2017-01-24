DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:37, 24 Ocak 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
12:39, 24 Ocak 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Ã‡eÅŸme'de 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Ã‡eÅŸme'de 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ã‡eÅŸme'de 3 ayrÄ± operasyonda toplam 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde, Ã¼Ã§ ayrÄ± operasyonda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'Ä±n SakÄ±z AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, gece devriye gÃ¶revi yapan Sahil GÃ¼venlik botu, Dalyan Mahallesi UÃ§ Burun aÃ§Ä±klarÄ±nda bir ÅŸiÅŸme bot tespit etti.

Botu durduran ekipler, 34 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni Sahil GÃ¼venlik botuna kurtardÄ±. Ã‡eÅŸme iskelesine getirilen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, iÅŸlemleri iÃ§in Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.

Sabah saatlerinde FoÃ§a'ya doÄŸru ilerleyen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± TCG KarÅŸÄ±yaka, UÃ§ Burun aÃ§Ä±klarÄ±nda iÃ§inde 30 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men bulunan bir lastik botu farketti.

Su alan ve batmak Ã¼zere olan ÅŸiÅŸme bottaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, kurtarÄ±larak gemiye alÄ±ndÄ±. Kurtarma sÄ±rasÄ±nda denize dÃ¼ÅŸen bir kaÃ§ak gÃ¶Ã§men de askerlerin mÃ¼dahalesiyle Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Gemide battaniye daÄŸÄ±tÄ±lan ve acil ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler iskeleye getirildi.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ operasyonda ise Kara Ada'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler olduÄŸunu belirleyen Sahil GÃ¼venlik botu harekete geÃ§ti. Adadaki 30 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±larak Ã‡eÅŸme iskelesine getirildi.

AralarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã§ocuklarÄ±n ve yaÅŸlÄ± kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu, Suriyeli, Afganistan, Irak, Ä°ran, Kongo ve Kamerun uyruklu olduklarÄ± belirlenen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, Ã‡eÅŸme Ä°skelesindeki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± beklerken Sahil GÃ¼venlik ekipleri ve UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.

KaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin, iÅŸlemlerinin tamamlanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderilecekleri Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular Ege mÃ¼lteci
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Gaffar Okkan ve silah arkadaÅŸlarÄ± anÄ±ldÄ±
Gaffar Okkan ve silah arkadaÅŸlarÄ± anÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaÅŸÄ±, ÅŸehit edilmelerinin 16'ncÄ± yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Meteoroloji'den kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, denizlere ait meteorolojik uyarÄ± yayÄ±mlayarak, denizlerde fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu
Darbeci askerlere yÃ¶nelik ilk davada 2 duruÅŸma
Darbeci askerlere yÃ¶nelik ilk davada 2. duruÅŸma

FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Ã‡eÅŸme'de 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Ã‡eÅŸme'de 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ã‡eÅŸme'de 3 ayrÄ± operasyonda toplam 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±
NiÅŸanlÄ± Ã§iftin ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mÃ¼
NiÅŸanlÄ± Ã§iftin ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mÃ¼

Zonguldak'ta uÃ§urumdan deniz kÄ±yÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸen niÅŸanlÄ± Ã§ift Ã¶ldÃ¼
TÃ¼rkiye Rusya ve Ä°ran Astana'da anlaÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran Astana'da anlaÅŸtÄ±

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran Suriye'deki ateÅŸkes ihlallerini Ã¼Ã§lÃ¼ ortak mekanizmayla izleme konusunda uzlaÅŸtÄ±
CanlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 3 PKK'lÄ± yakalandÄ±
CanlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 3 PKK'lÄ± yakalandÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da, canlÄ± bomba eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen PKK/PYD Ã¼yesi 3 kiÅŸi ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
YatÄ±rÄ±m iÃ§in sÄ±fÄ±r faizli yatÄ±rÄ±m kredisi verilecek'
'YatÄ±rÄ±m iÃ§in sÄ±fÄ±r faizli yatÄ±rÄ±m kredisi verilecek'

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YatÄ±rÄ±m iÃ§in sÄ±fÄ±r faizli yatÄ±rÄ±m kredisi verilecek. Faiz oranÄ± indirilmiÅŸ iÅŸletme kredisi verilecek." dedi.
DiyarbakÄ±r BaÅŸlar BarajÄ± SulamasÄ±'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±
DiyarbakÄ±r BaÅŸlar BarajÄ± SulamasÄ±'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±

GAP'Ä±n Ã¶nemli ayaklarÄ±ndan biri olan DiyarbakÄ±r BaÅŸlar BarajÄ± SulamasÄ±'nÄ±n yapÄ±mÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
PKK'nÄ±n sÃ¶zde Adliye Komisyonuna operasyon
PKK'nÄ±n sÃ¶zde Adliye Komisyonuna operasyon

AÄŸrÄ±'da PKK adÄ±na 'Adalet Komisyonu' kurarak sÃ¶zde yargÄ±lama yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10 kiÅŸi yakalandÄ±.
Bolu merkezli FETÃ– operasyonunda 9 tutuklama
Bolu merkezli FETÃ– operasyonunda 9 tutuklama

Bolu merkezli 9 ilde,FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 17 ÅŸÃ¼pheliden 9'u tutuklandÄ±
Parlamento cumhurbaÅŸkanÄ±ndan hesap sorabilecek
Parlamento cumhurbaÅŸkanÄ±ndan hesap sorabilecek

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte parlamentonun hesap sorabileceÄŸi bir cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AK Parti ve MHP ortak kampanya yapmayacak
AK Parti ve MHP ortak kampanya yapmayacak

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesi sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi
49 ildeki 141 ova koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±
49 ildeki 141 ova koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± 'tarÄ±msal sit' kapsamda 49 ildeki 141 ovanÄ±n koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±nda elektrik iÅŸbirliÄŸi
TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±nda elektrik iÅŸbirliÄŸi

TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±nda iki Ã¼lkenin elektrik Ã¼retim, iletim ve daÄŸÄ±tÄ±m projelerini iÃ§eren bir mastÄ±r planÄ± geliÅŸtirilecek
Ã–ÄŸrenci sosyal yardÄ±mlarÄ±nda yeni dÃ¼zenleme
Ã–ÄŸrenci sosyal yardÄ±mlarÄ±nda yeni dÃ¼zenleme

Yeni dÃ¼zenlemeyle, pansiyonlu okullarda barÄ±nan Ã¶ÄŸrencilere verilen ayni yardÄ±m, yÃ¼zde 157 arttÄ±rÄ±larak 211 liraya yÃ¼kseltildi ve yardÄ±mÄ±n nakdi olarak verilmesi saÄŸlandÄ±.

Haberler

Ã‡anakkale'de 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Ã‡anakkale'de 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Ã‡anakkale'de 63 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 63 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 115 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 115 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ã‡anakkale'de 64 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 64 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda 60 Suriyeli gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda 60 Suriyeli gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ã‡eÅŸme'de 27 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Ã‡eÅŸme'de 27 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ege Denizi'nde 23 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ege Denizi'nde 23 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 