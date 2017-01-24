Ã‡eÅŸme'de 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde, Ã¼Ã§ ayrÄ± operasyonda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'Ä±n SakÄ±z AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, gece devriye gÃ¶revi yapan Sahil GÃ¼venlik botu, Dalyan Mahallesi UÃ§ Burun aÃ§Ä±klarÄ±nda bir ÅŸiÅŸme bot tespit etti.
Botu durduran ekipler, 34 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni Sahil GÃ¼venlik botuna kurtardÄ±. Ã‡eÅŸme iskelesine getirilen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, iÅŸlemleri iÃ§in Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.
Sabah saatlerinde FoÃ§a'ya doÄŸru ilerleyen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± TCG KarÅŸÄ±yaka, UÃ§ Burun aÃ§Ä±klarÄ±nda iÃ§inde 30 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men bulunan bir lastik botu farketti.
Su alan ve batmak Ã¼zere olan ÅŸiÅŸme bottaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, kurtarÄ±larak gemiye alÄ±ndÄ±. Kurtarma sÄ±rasÄ±nda denize dÃ¼ÅŸen bir kaÃ§ak gÃ¶Ã§men de askerlerin mÃ¼dahalesiyle Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Gemide battaniye daÄŸÄ±tÄ±lan ve acil ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler iskeleye getirildi.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ operasyonda ise Kara Ada'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler olduÄŸunu belirleyen Sahil GÃ¼venlik botu harekete geÃ§ti. Adadaki 30 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±larak Ã‡eÅŸme iskelesine getirildi.
AralarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã§ocuklarÄ±n ve yaÅŸlÄ± kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu, Suriyeli, Afganistan, Irak, Ä°ran, Kongo ve Kamerun uyruklu olduklarÄ± belirlenen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, Ã‡eÅŸme Ä°skelesindeki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± beklerken Sahil GÃ¼venlik ekipleri ve UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
KaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin, iÅŸlemlerinin tamamlanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderilecekleri Ã¶ÄŸrenildi.
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