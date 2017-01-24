Darbeci askerlere yÃ¶nelik ilk davada 2. duruÅŸma

FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimine katÄ±larakÂ Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 28'i tutuklu 62Â askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
SilivriÂ KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunun karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lan binadaki salonda Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, tutuklu 28 rÃ¼tbeli ile 34 tutuksuz erden 5'i katÄ±ldÄ±.
DuruÅŸmada savunmasÄ±nÄ± yapan sanÄ±klardan uzman erbaÅŸ Ozan GÃ¶kbulak, 2 yÄ±llÄ±k askeri personel olduÄŸunu ifade etti.
GÃ¶kbulak, 15 Temmuz'da tabur komutanÄ± yarbay Åžakir Ã‡Ä±nar'Ä±n birliklerine geldiÄŸini ve garaj bÃ¶lgesine gitmeleri talimatÄ± verdiÄŸini anlatarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
''BÃ¶lÃ¼k komutanÄ± da 3. Kolordudan mesaj geldiÄŸini sÃ¶yledi. Biz o sÄ±rada tanklarÄ± yerine alÄ±p evimize gidecektik. Bizden tank listesi istendi. Tatbikat gibi bir ÅŸey olduÄŸu sÃ¶ylendi. BÃ¶lÃ¼k komutanÄ± '2. emre kadar birliÄŸi terk etmeyin' diye emir verdi. AkÅŸam saatlerinde SeÃ§kin Ã¼steÄŸmen bÃ¶lÃ¼k komutanÄ±nÄ±n alarm verdiÄŸini sÃ¶yledi. Acele ettik. Hatta o kadar acele ettik ki tankÄ± anahtarla bile aÃ§amadÄ±m. MÃ¼himmat kamyonu geldi. Bende ÅŸÃ¼phe uyandÄ±. Åžakir Ã‡Ä±nar ve diÄŸer bÃ¶lÃ¼kler bizim oraya geldi. 'TerÃ¶r olayÄ± var sÄ±kÄ±yÃ¶netim ilan edildi Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'na gidilecek' denildi."
GÃ¶kbulak, nizamiyeden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra yarbay Åžakir Ã‡Ä±nar'Ä±n "silahlarÄ± doldurun" talimatÄ± verdiÄŸini belirterek, ''Tank komutanÄ± ise 'kimse dolduruÅŸ yapmasÄ±n' dedi. Sabiha GÃ¶kÃ§en'e vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda halk el sallÄ±yordu, 'ne yapÄ±yorsunuz?' diyordu. 'Bu darbe' gibi laflar duyduk. Halka zarar vermemek iÃ§in durduk. Biz oraya gittiÄŸimizde polis yoktu, halk kalabalÄ±klaÅŸÄ±nca polis geldi. TankÄ± bÄ±rakÄ±p gidemedik. Polislerle birlikte emniyete gittik ve tabancamÄ± teslim ettim.'' ifadelerini kullandÄ±.
DuruÅŸma, sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±yla devam ediyor.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, 28 rÃ¼tbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti anayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.
Ä°ddianamede ayrÄ±ca, bazÄ± ÅŸÃ¼phelilerin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", bazÄ±larÄ±nÄ±n da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§larÄ±ndan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor. â€‹
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FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
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