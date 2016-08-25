12:56, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Esad'a destek Putin'e ne kaybettirecek? | ANALÄ°Z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye toplantÄ±sÄ± devam ederken Rusya'nÄ±n Suriye politikasÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar da devam ediyor.

Aawsat.com sitesinin Ä°ngilizce bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yayÄ±nlanan bir makalede Amir Taheri, Rusya'da halkÄ±n Putin'in Suriye politikasÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran ile TÃ¼rkiye'ye yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¼lkede tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Makalesinde Ã§eÅŸitli Ã¶rnekler veren Taheri, ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor:

Moskova'daki kÄ±demli bir AvrupalÄ± diplomat, "Putin, Trump'Ä±n kendisine ÅŸunu demesinden korkuyor: Suriye mi? Sen bozdun, artÄ±k senindir," diyor ve ekliyor: "Putin nihai bir siyasi zaferin semeresini toplamak istiyor ama herhangi bir bedel Ã¶demek ise istemiyor."

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