13:11, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°ngiltere'de 'Brexit' sÃ¼recini parlamento baÅŸlatacak





Ä°ngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin AB'den Ã§Ä±kma sÃ¼recini parlamentonun baÅŸlatmasÄ±na hÃ¼kmetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere'de Anayasa Mahkemesi, YÃ¼ksek Mahkemenin verdiÄŸi "Ã¼lkenin AB'den ayrÄ±lma (Brexit) mÃ¼zakerelerine parlamento onayÄ± olmadan baÅŸlanamayacaÄŸÄ±" kararÄ±nÄ± onadÄ±. Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkedeki Brexit sÃ¼recini hÃ¼kÃ¼metin mi yoksa parlamentonun mu baÅŸlatmasÄ± gerektiÄŸi tartÄ±ÅŸmasÄ±na son veren kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Karara gÃ¶re, Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme hakkÄ± parlamentoya verildi. Karar, 11 yargÄ±Ã§lÄ± mahkemede 3'e karÅŸÄ± 8 evet oyuyla alÄ±ndÄ±. NE OLMUÅžTU? Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, AB ile ayrÄ±lÄ±k mÃ¼zakerelerini baÅŸlatacak Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesinin devreye alÄ±nmasÄ±nÄ±n kendi inisiyatifiyle olacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerken, Gina Miller adlÄ± Ä°ngiliz iÅŸ kadÄ±nÄ± ile Dier Dos Santos adlÄ± bir berber, 50. maddenin devreye alÄ±nabilmesi iÃ§in bir parlamento kararÄ± gerektiÄŸi iddiasÄ±yla hÃ¼kÃ¼meti dava etmiÅŸti. Ä°ngiltere'de YÃ¼ksek Mahkeme, 3 KasÄ±m'da Miller ve Santos'un tezleri lehinde karar vererek, AB'den ayrÄ±lma sÃ¼reci baÅŸlatÄ±lmadan konunun milletvekillerinin oyuna sunulmasÄ± gerektiÄŸine hÃ¼kmetmiÅŸti. Bu kararla Brexit, Ã¼lkenin son 200 yÄ±ldaki en ilginÃ§ meselesi haline gelmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼met ise kararÄ± Anayasa Mahkemesine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin, Avrupa BirliÄŸinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini mart ayÄ± sonunda iÅŸletmesi bekleniyordu. MÃ¼zakere sÃ¼recinin en az 2 yÄ±l sÃ¼rmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan AB referandumunda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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