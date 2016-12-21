13:21, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Meteoroloji'den kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±



Foto: ArÅŸiv

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, denizlere ait meteorolojik uyarÄ± yayÄ±mlayarak, denizlerde fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kuvvetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunuldu. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden denizler iÃ§in yapÄ±lan kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± ÅŸÃ¶yle:

"GÃ¼ney Egeâ€™de rÃ¼zgarÄ±n bugÃ¼n (24.01.2017 SalÄ±) Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren gÃ¼ney ve gÃ¼neydoÄŸu yÃ¶nlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fÄ±rtÄ±na, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi beklenmektedir. FÄ±rtÄ±nanÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir. Kuzey Ege'nin kuzeyinde rÃ¼zgarÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi beklenmektedir. FÄ±rtÄ±nanÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir. BatÄ± Akdeniz'in doÄŸusunda rÃ¼zgarÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinden itibaren gÃ¼ney ve gÃ¼neydoÄŸu yÃ¶nlerde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi beklenmektedir. FÄ±rtÄ±nanÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir."

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