Meteoroloji'den kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kuvvetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunuldu.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden denizler iÃ§in yapÄ±lan kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± ÅŸÃ¶yle:
"GÃ¼ney Egeâ€™de rÃ¼zgarÄ±n bugÃ¼n (24.01.2017 SalÄ±) Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren gÃ¼ney ve gÃ¼neydoÄŸu yÃ¶nlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fÄ±rtÄ±na, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi beklenmektedir. FÄ±rtÄ±nanÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir.
Kuzey Ege'nin kuzeyinde rÃ¼zgarÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi beklenmektedir. FÄ±rtÄ±nanÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir.
BatÄ± Akdeniz'in doÄŸusunda rÃ¼zgarÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinden itibaren gÃ¼ney ve gÃ¼neydoÄŸu yÃ¶nlerde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi beklenmektedir. FÄ±rtÄ±nanÄ±n 25.01.2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir."
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaÅŸÄ±, ÅŸehit edilmelerinin 16'ncÄ± yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, denizlere ait meteorolojik uyarÄ± yayÄ±mlayarak, denizlerde fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu
FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Ã‡eÅŸme'de 3 ayrÄ± operasyonda toplam 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±
Zonguldak'ta uÃ§urumdan deniz kÄ±yÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸen niÅŸanlÄ± Ã§ift Ã¶ldÃ¼
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran Suriye'deki ateÅŸkes ihlallerini Ã¼Ã§lÃ¼ ortak mekanizmayla izleme konusunda uzlaÅŸtÄ±
ÅžanlÄ±urfa'da, canlÄ± bomba eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen PKK/PYD Ã¼yesi 3 kiÅŸi ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YatÄ±rÄ±m iÃ§in sÄ±fÄ±r faizli yatÄ±rÄ±m kredisi verilecek. Faiz oranÄ± indirilmiÅŸ iÅŸletme kredisi verilecek." dedi.
GAP'Ä±n Ã¶nemli ayaklarÄ±ndan biri olan DiyarbakÄ±r BaÅŸlar BarajÄ± SulamasÄ±'nÄ±n yapÄ±mÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
AÄŸrÄ±'da PKK adÄ±na 'Adalet Komisyonu' kurarak sÃ¶zde yargÄ±lama yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10 kiÅŸi yakalandÄ±.
Bolu merkezli 9 ilde,FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 17 ÅŸÃ¼pheliden 9'u tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte parlamentonun hesap sorabileceÄŸi bir cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesi sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± 'tarÄ±msal sit' kapsamda 49 ildeki 141 ovanÄ±n koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±nda iki Ã¼lkenin elektrik Ã¼retim, iletim ve daÄŸÄ±tÄ±m projelerini iÃ§eren bir mastÄ±r planÄ± geliÅŸtirilecek
Yeni dÃ¼zenlemeyle, pansiyonlu okullarda barÄ±nan Ã¶ÄŸrencilere verilen ayni yardÄ±m, yÃ¼zde 157 arttÄ±rÄ±larak 211 liraya yÃ¼kseltildi ve yardÄ±mÄ±n nakdi olarak verilmesi saÄŸlandÄ±.