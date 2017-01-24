13:25, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Gaffar Okkan ve silah arkadaÅŸlarÄ± anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da, 24 Ocak 2001 tarihinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit edilen Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Gaffar Okan, polis memurlarÄ±; Mehmet KamalÄ±, Selahattin Baysoy, Mehmet SepetÃ§i, Attila DurmuÅŸ ve Sabri KÃ¼n, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen anma tÃ¶reniyle anÄ±ldÄ±. Okkan ve silah arkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸehit olduÄŸu merkez YeniÅŸehir Ä°lÃ§esi'ndeki Sezai KarakoÃ§ BulvarÄ±'nda yapÄ±lan anma tÃ¶renine DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tacettin Aslan, Emniyet teÅŸkilatÄ±, gazi ve ÅŸehit aileleri yakÄ±nlarÄ± ile Okkan'Ä±n ÅŸehit olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adlalarÄ± Ali Gaffar bÄ±rakÄ±lan Ã§ocuklar katÄ±ldÄ±.

"KENDÄ°SÄ° BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ã–RNEKTÄ°R"

SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±nÄ±n okunmasÄ± ardÄ±ndan ÅŸehitler iÃ§in dualar okundu. TÃ¶rende Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aslan, Okkan ve silah arkadaÅŸlarÄ± iÃ§in kurulan anÄ± defterini imzaladÄ±. Aslan, anma tÃ¶reninde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ali Gaffar Okkan'Ä±n yolunda gideceklerini ifade ederek, "Ali Gaffar Okkan, bugÃ¼n hala anÄ±lÄ±yorsa, demek ki sayÄ±n mÃ¼dÃ¼rÃ¼m buraya Ã§ok ÅŸeyler vermiÅŸ. Bizler de inÅŸallah onun yolunda gideceÄŸiz. Kendisi bizim iÃ§in Ã¶rnektir" dedi.

"ONUN Ä°SMÄ°NÄ° TAÅžIMAK Ã‡OK GÃœZEL BÄ°R DUYGU"

Ali Gaffar adlÄ± Ã§ocuklar ise, ÅŸehit emniyet Okkan'Ä±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktan gurur duyduklarÄ±n dile getirerek, "Ali Gaffar Okkan, bize Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸerler bÄ±raktÄ±. O vefat ettikten sonra, babam onun hatÄ±rasÄ± iÃ§in benim adÄ±mÄ± Ali Gaffar bÄ±raktÄ±. DiyarbakÄ±r'Ä± hepsi onu seviyordu. Onun ismini taÅŸÄ±mak, Ã§ok gÃ¼zel bir duydu. Bu ismin hakkÄ±nÄ± vermek iÃ§in onun yolunda gitmek gerekiyor" diye konuÅŸtu. KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Okkan ve silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerde dikilen anÄ±ta karanfil bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla tÃ¶ren son buldu.