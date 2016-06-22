13:38, 24 Ocak 2017 Salı

Suriyeli Peşmergeler, ABD korumasında dönecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki Suriyeli Peşmergelerin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri korumasında ülkelerine dönecekleri belirtildi.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'nin (S-KDP) IKBY temsilcisi Nevaf Reşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Roj Peşmergeleri (Suriyeli Peşmergeler), ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun koruma ve gözetiminde bu yılın ilk yarısında Suriye'ye dönecek.” dedi.

Peşmergelerin Suriye'nin kuzeyine dönmeleri konusunda PKK'nın engel çıkardığını dile getiren Reşid, "Uluslararası koalisyon güçleri PKK'ya bu konuda baskı uygulamaya hazır. Peşmergelerin Suriye'ye dönmeleri halinde, oradaki durumun kontrolü yine koalisyon güçleri tarafından sağlanacak." ifadelerini kullandı.

SURİYELİ PEŞMERGELERİN SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILACAK

Suriyeli Peşmergelerin mevcut sayısının iki katına yani 10 bine çıkarılması için başvuru kayıt işlemlerinin başladığını kaydeden Reşid, şunları söyledi:

"Roj Peşmergelerinin sayısının artırılması konusu uluslararası koalisyon güçleri ve bölgedeki bazı komşu ülkeler tarafından uzun süre önce gündeme getirilmişti. Şimdi somut adım atıldı ve bu sayının 10 bine ulaşması için düğmeye basıldı. Uluslararası koalisyon yeni adaylar için eğit- donat programı vermenin yanı sıra diğer tüm masrafları da karşılayacak. Mevcut sayının artırılması için kayıt işlemleri devam ediyor. Peşmerge olmak isteyen yeni adayların eğitimine üç veya dört ay içinde başlanması öngörülüyor. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kürt bölgesine sığınan ve çadır kamplarda yaşayan gençlerden Peşmerge saflarına katılma konusunda büyük talep var."

"PKK'NIN ENGELLEYECEK GÜCÜ YOK"

Öte yandan IKBY Peşmerge Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler 2'nci Tugay Komutanlığında görevli Albay Kadir Şeyh Mami de Reşid'i doğrulayarak, "Bu yılın ilk yarısında Roj Peşmergeleri Suriye'ye dönüyor. Suriye'deki tüm Kürt bölgelerin korumasını üstlenecekler." diye konuştu.

PKK'nın son birkaç yıldır Suriyeli Peşmergelerin ülkelerine dönüşlerine engel olduğunu kaydeden Mami, "Ancak bu kez PKK'nın bunu engelleyecek bir gücü yok. Artık son karar verildi. Roj Peşmergeleri Suriye'ye dönecek." ifadelerini kullandı.

Suriyeli Peşmergelerin sayısının hali hazırda 5 bin olduğunu ve bu sayının iki katına çıkarılması için hazırlıklara başlandığını aktaran Mami, "Roj Peşmergelerine katılmak için şu ana kadar 3 bin kişi başvurdu. Bu kişilerin eğitimine kısa süre içinde başlanacak." dedi.

Roj (Güneş) Peşmergeleri, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) silahlı gücü olarak da biliniyor. Roj Peşmergeleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, IKBY'ye sığınan Suriyeli Kürtlerden meydana geliyor. Söz konusu güçler, PYD/PKK'nın engellemelerinden dolayı yaklaşık 4 yıldır Suriye'ye dönmeyi bekliyor.