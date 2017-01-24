13:36, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Erzurum'da soÄŸuklar Sibirya'yÄ± Ã¼Ã§e katladÄ± | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeÂ etkili olan veÂ Sibirya'da bugÃ¼n Ã¶lÃ§Ã¼len hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile geride bÄ±rakanÂ dondurucu soÄŸuklar,Â hayatÄ± olumsuz etkiledi.

DoÄŸu Anadolu genelinde soÄŸuk hava, bir sÃ¼redir etkili oluyor. BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 32,2 derece ile Erzurum'un Tekman ilÃ§esinde, ÅŸehir merkezi olarak ise en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±k yine sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere 31 derece ile AÄŸrÄ±'da Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

ERZURUM TEKMAN'DAKÄ° HAVA SICAKLIÄžI, SÄ°BÄ°RYA'YI ÃœÃ‡E KATLADI

Tekman'da Ã¶lÃ§Ã¼len hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, bugÃ¼n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 12 derece olduÄŸu Sibirya'yÄ± yaklaÅŸÄ±k 3'e katladÄ±. BÃ¶lgedeki soÄŸuk hava yÃ¼zÃ¼nden Ã§atÄ± ve bacalarda 3 metrelik buz sarkÄ±tlarÄ± oluÅŸtu.

Åžehir merkezlerinde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±klarÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere Kars'ta 28, Ardahan 27, Erzurum'da 21, IÄŸdÄ±r ve Erzincan'da ise 14 derece kaydedildi. BÃ¶lgede etkili olan soÄŸuk hava, bugÃ¼n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 12 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Sibirya'yÄ± geride bÄ±raktÄ±.

HayatÄ± olumsuz etkileyen soÄŸuklar sebebiyle AÄŸrÄ± ve Erzurum'da binalarÄ±n Ã§atÄ±larÄ±nda buz sarkÄ±tlarÄ± oluÅŸtu, Ã§eÅŸmeler dondu.

Ä°NSANLARIN KAÅž VE KÄ°RPÄ°KLERÄ° KIRAÄžI TUTTU

Ardahan'da, sabah saatlerinde evden iÅŸe gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan ve soÄŸuk dolayÄ±sÄ±yla zor anlar yaÅŸayan bazÄ± kiÅŸilerin kaÅŸ ve kirpikleri kÄ±raÄŸÄ± tuttu.

DoÄŸu Anadolu'nun en sÄ±cak iklimine sahip ili olarak bilinen IÄŸdÄ±r'da gece hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 14 dereceye dÃ¼ÅŸmesi sebebiyle ev ve iÅŸyerlerindeki musluklar dondu, aÄŸaÃ§lar kÄ±raÄŸÄ±yla beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

VatandaÅŸlar gece saatlerinde araÃ§larÄ±nÄ±n donmamasÄ± iÃ§in battaniye ve kilimlerle araÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼zerini Ã¶rterek Ã¶nlem almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

BÃ¶lgede bugÃ¼n en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Erzincan'da 3, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere Ardahan'da 6, IÄŸdÄ±r, Erzurum ve Kars'ta 7, AÄŸrÄ±'da da ise 12 derece olmasÄ± bekleniyor.