13:52, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°talya'daki Ã§Ä±ÄŸ felaketinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor





Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan bÃ¶lgede dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan otel enkazÄ±ndan 7 kiÅŸinin daha cesedi Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 14'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan bÃ¶lgede dÃ¼ÅŸenÂ Ã§Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan otel enkazÄ±ndan 7 kiÅŸinin daha cesedi Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 14'e yÃ¼kseldi.Â Ã‡Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸen Hotel Rigopiano enkazÄ±nda kayÄ±p kiÅŸileri bulmak Ã¼zere 6. gÃ¼nÃ¼ne girilen arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, dÃ¼n akÅŸamdan bu yana otel enkazÄ±nda 7 kiÅŸinin daha cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ± ve otelde Ã¶lenlerinÂ sayÄ±sÄ± 14â€™e Ã§Ä±ktÄ±. Cuma, cumartesi ve pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda olayÄ±n Ã¼zerinden uzun sÃ¼re geÃ§mesine karÅŸÄ±n enkazdan 11 kiÅŸi saÄŸ olarak Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡IÄž Ä°HTÄ°MALÄ°NE KARÅžI 4 GÃœN Ã–NCE UYARI YAPILDI Ä°DDÄ°ASI Bu arada, Il Messaggero gazetesi de bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda felakete iliÅŸkin savcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ±na yer verdi. Gazetenin manÅŸetinde yer alan haberde, Rigopiano Oteliâ€™nin daha Ã¶nce o bÃ¶lgeye dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸ ve kÃ¼l tabakasÄ±yla dolu zemine inÅŸa edildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Haberde ayrÄ±ca Ã§Ä±ÄŸ ihtimaline karÅŸÄ±, felaketten 4 gÃ¼n Ã¶nce yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n gÃ¶rmezden gelindiÄŸi iddia edildi. BaÅŸkent Roma'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 180 kilometre doÄŸusundaki Gran Sasso Milli ParkÄ± iÃ§inde bulunan Hotel Rigopiano'ya, geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ bÃ¶lgede meydana gelen ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri 5'in Ã¼zerinde olan 4 deprem sonra Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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