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Haradinay ve Sırp treni Brüksel'de görüşülüyor
Haradinay ve Sırp treni Brüksel'de görüşülüyor

Kosova ve Sırbistan arasında Haradinay'ın tutuklanması ve Kosova'ya gönderilen Sırp treni yüzünden gerginleşen ilişkiler Brüksel'de düzeltilmeye çalışılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova ve Sırbistan ilişkilerin normalleştirilmesi ile ilgili bugün Brüksel’de bir toplantı düzenlenecek.

Avrupa Diplomasi Şefi Federica Mogherini'nin ofisinde gerçekleşecek görüşmede, Kosova, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Başbakan İsa Mustafa, Sırbistan ise Başkan Tomislav Nikoliç ve Başbakan Aleksandar Vuçiç tarafından temsil edilecek.

Priştine ve Belgrat arasında en üst düzeyde Brüksel’de gerçekleşecek bu görüşme, iki ülke arasında ilişkilerin iyi olmadığı bir dönemde, özellikle Sırbistan’ın bir tutuklama emir esasınca Kosova’nın eski Başbakanı Ramush Haradinay’ın tutuklanması ve aynen Sırbistan’ın “milliyetçi” yazılarının yer aldığı treni Kosova’ya sokmasını istediği dönemde yapılmaktadır.

AB Dış Siyaset ile Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Sözcüsü Maja Kocijançiç, Brüksel’de dün düzenlediği bir basın toplantısında Kosova ve Sırbistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesinde ilerlemenin büyük önem taşıdığını belirtti.

“Geçen hafta belirttiğimiz gibi, son günlerde diyalog arcılığıyla iki tarafın angajeliği ve kararlılığına ihtiyaç artmıştır” şeklinde konuşan Kocijançiç, Kosova ve Sırbistan tarafından diyalog için kararlılığın belirtildiğini söyledi.

Kosova ve Sırbistan beş yıldan bu yana diyalog yapmaktadır. Kosova ve Sırbistan ilişkilerinin normalleştirilmesine ait Anlaşma 19 Nisan 2013 yılında imzalanmıştır.



İlgili Konular kosova sırbistan
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