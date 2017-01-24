Haradinay ve Sırp treni Brüksel'de görüşülüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova ve Sırbistan ilişkilerin normalleştirilmesi ile ilgili bugün Brüksel’de bir toplantı düzenlenecek.
Avrupa Diplomasi Şefi Federica Mogherini'nin ofisinde gerçekleşecek görüşmede, Kosova, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Başbakan İsa Mustafa, Sırbistan ise Başkan Tomislav Nikoliç ve Başbakan Aleksandar Vuçiç tarafından temsil edilecek.
Priştine ve Belgrat arasında en üst düzeyde Brüksel’de gerçekleşecek bu görüşme, iki ülke arasında ilişkilerin iyi olmadığı bir dönemde, özellikle Sırbistan’ın bir tutuklama emir esasınca Kosova’nın eski Başbakanı Ramush Haradinay’ın tutuklanması ve aynen Sırbistan’ın “milliyetçi” yazılarının yer aldığı treni Kosova’ya sokmasını istediği dönemde yapılmaktadır.
AB Dış Siyaset ile Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Sözcüsü Maja Kocijançiç, Brüksel’de dün düzenlediği bir basın toplantısında Kosova ve Sırbistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesinde ilerlemenin büyük önem taşıdığını belirtti.
“Geçen hafta belirttiğimiz gibi, son günlerde diyalog arcılığıyla iki tarafın angajeliği ve kararlılığına ihtiyaç artmıştır” şeklinde konuşan Kocijançiç, Kosova ve Sırbistan tarafından diyalog için kararlılığın belirtildiğini söyledi.
Kosova ve Sırbistan beş yıldan bu yana diyalog yapmaktadır. Kosova ve Sırbistan ilişkilerinin normalleştirilmesine ait Anlaşma 19 Nisan 2013 yılında imzalanmıştır.
Kuveyt'in Mishref bölgesinde NATO'nun İstanbul İş Birliği Girişimi Bölge Ofisi açıldı
Fransa'nın özellikle kuzeyinde ve başkent Paris'te aralık ayından bu yana etkili olan hava kirliliğine karşı eski araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
İtalya'da 6 kişilik kurtarma ekibini taşıyan bir helikopter düştü.
Ramzan Kadirov Çeçenler'in Halep'te Rus askeri polisi olarak görev yaptığını açıkladı
Cumhurbakanı Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği Mozambik adını Musa Al Big isimli Müslüman bir tüccardan alıyor
Kosova ve Sırbistan arasında Haradinay'ın tutuklanması ve Kosova'ya gönderilen Sırp treni yüzünden gerginleşen ilişkiler Brüksel'de düzeltilmeye çalışılacak
İtalya'nın orta kesiminde geçen çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otel enkazından 7 kişinin daha cesedi çıkarılırken, ölü sayısı 14'e yükseldi
IKBY'deki Suriyeli Peşmergeler, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri korumasında ülkelerine dönecek.
İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, ülkenin AB'den çıkma sürecini parlamentonun başlatmasına hükmetti
Putin'in Suriye politikası sebebiyle ülkesinde sorgulanmaya başladığı belirtiliyor
Müebbet hapis cezasıyla tutuklu bulunan ve yeniden yargılanan Özbek asıllı STK yöneticisi Askarov hakkındaki müebbet kararı onandı
İrlanda'da Sinn Fein Partisi'nin liderliğine iderliğine eski bir IRA mahkumunun kızı olan 40 yaşındaki Sağlık Bakanı Michelle O'Neill getirildi
CIA'in 1987 tarihli raporundan:, "Yabancı terörist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunların birkaçının burada destek altyapıları geliştirdiğine inanılıyor. Bu gruplar arasında Hizbullah, Ebu Nidal Örgütü (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hükümeti bu grupların faaliyetlerini kısıtlamak için bir harekette bulunmadı ve (hükümette) bu gruplara yönelik 'dokunma' anlayışı mevcut"
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na bir hafta kala belediye ekiplerince sokaklardan uzaklaştırılan evsizler kalacak yerleri olmadığı için yine sokaklara geri döndü
Trump'ın, yemin etmeden bir gün önce 400'den fazla ticari işletmedeki görevinden resmen ayrıldığı duyuruldu