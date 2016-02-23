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16:02, 24 Ocak 2017 SalÄ±
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14:01, 24 Ocak 2017 SalÄ±

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Merkez BankasÄ± faiz arttÄ±rdÄ±
Merkez BankasÄ± faiz arttÄ±rdÄ±

MB faiz koridorunun Ã¼st bandÄ±nÄ± 0,75 puan arttÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 8'de ve gecelik borÃ§lanma faiz oranÄ±nÄ± (faiz koridorunun alt bandÄ±) yÃ¼zde 7,25'te sabit tutarken, gecelik marjinal fonlama oranÄ±nÄ± (faiz koridorunun Ã¼st bandÄ±) yÃ¼zde 8,50'den yÃ¼zde 9,25'e ve geÃ§ likidite penceresi borÃ§ verme faiz oranÄ±nÄ± da yÃ¼zde 10'dan yÃ¼zde 11'e yÃ¼kseltti.

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