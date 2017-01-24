HÃ¼da-Par referandumda evet diyebilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
HÃ¼r Dava Partisi (HÃ¼da-Par) Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu, baÅŸkanlÄ±k sistemini de iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda 'evet' diyebileceklerini, ancak bazÄ± Ã§ekinceleri olduÄŸunu sÃ¶yledi.
YaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada BaÅŸkanlÄ±k sistemiyle sorunlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YapÄ±cÄ±oÄŸlu,"Referandum konusunda parti olarak tavrÄ±nÄ±z ne olacak" sorusuna ÅŸÃ¶yle cevap verdi:
"Bu konuyla ilgili teklif meclise sunulduÄŸunda biz fikirlerimizi beyan ettik. BazÄ± Ã§ekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediÄŸimiz Ã§apta bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. HayÄ±r dersek 'biz bu deÄŸiÅŸiklikleri istemiyoruz, 82 AnayasasÄ± kalsÄ±n' gibi bir anlam Ã§Ä±kabilir. Bunun Ã¼zerinde tartÄ±ÅŸmalarÄ± kendi aramÄ±zda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasÄ±na olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde biz buna 'evet' deriz."
YapÄ±cÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BaÅŸkanlÄ±k sistemi tartÄ±ÅŸmalarÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir zeminde yapÄ±lmÄ±yor. TartÄ±ÅŸmanÄ±n sistem Ã¼zerinden yapÄ±lmasÄ± gerekli. Fakat maalesef bu tartÄ±ÅŸmalar SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± (Recep Tayyip ErdoÄŸan) Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±. ÅžahÄ±s Ã¼zerinden deÄŸil de sistem Ã¼zerinden bir tartÄ±ÅŸma daha saÄŸlÄ±klÄ± olacaktÄ±r. Ã–yle bir sistem getirilmelidir ki kÃ¶tÃ¼ niyetli birisi de baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduÄŸunda bu millete, bu milletin deÄŸerlerine zarar veremeyecek olsun. BÃ¶yle bir ÅŸey olursa gelen kÃ¶tÃ¼ niyetli birisi AK Parti'nin 15 yÄ±ldÄ±r iyi adÄ±na, vesayet rejimini geriletme adÄ±na ne kadar icraatÄ± varsa bunlarÄ±n hepsini silebilir."Â
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