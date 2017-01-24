14:16, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Akdeniz iÃ§in kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±





Bodrum-KaÅŸ ilÃ§eleri arasÄ±nda rÃ¼zgarÄ±n saatteki hÄ±zÄ±nÄ±n 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bodrum-KaÅŸ ile Manavgat-Anamur ilÃ§eleri arasÄ±nda kuvvetli fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi bildirildi. Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya BÃ¶lgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ile Antalya'nÄ±n KaÅŸ ilÃ§eleri arasÄ±nda gÃ¼neydoÄŸu yÃ¶nlerden 5 ila 7 kuvvetinde esen rÃ¼zgarÄ±n, Ã¶ÄŸleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fÄ±rtÄ±na, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esi ile Mersin'in Anamur ilÃ§eleri arasÄ±nda ise rÃ¼zgarÄ±n yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren gÃ¼neydoÄŸudan 6 ila 8 kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi ve akÅŸam saatlerinde etkisini kaybedeceÄŸi tahmin ediliyor. AÃ§Ä±klamada, baÅŸta denizciler ve balÄ±kÃ§Ä±lar olmak Ã¼zere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.

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