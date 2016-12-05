Japonya 'Kirameki' uydusunu fÄ±rlattÄ±

Japonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ilk iletiÅŸim uydusunu fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Kirameki-2 (PÄ±rÄ±ltÄ±-2) savunma haberleÅŸme uydusunu taÅŸÄ±yan H-2A roketi KagoÅŸima eyaletindeki TanegaÅŸima Uzay ÃœssÃ¼'nden fÄ±rlatÄ±ldÄ±.
BÃ¶lge gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Japonya'nÄ±n savunma kapasitesini artÄ±racak Kirameki-2, Ã–z Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ sivil uydunun yerini alacak ve Ã¼Ã§ seri uydudan biri olarak kullanÄ±lacak.
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, yeni uyduyla SDF'nin hava, kara ve deniz gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yÃ¼ksek hÄ±zda ve kapasitede haberleÅŸme saÄŸlanacak.
BakanlÄ±k, Kirameki-2'den Hint Okyanusu'nun yanÄ± sÄ±ra Somali'de korsanlÄ±k faaliyetlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len misyonlar ve GÃ¼ney Sudan'daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ askerlerinin operasyonlarÄ±nda faydalanmayÄ± planlÄ±yor.
Mitsubishi AÄŸÄ±r Sanayisi tarafÄ±ndan Ã¼retilen uydunun ilk versiyonu Kirameki-1, GÃ¼ney Amerika'daki FransÄ±z GuyanasÄ±'ndaki bir fÄ±rlatma Ã¼ssÃ¼ne transfer edilirken hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â
BakanlÄ±k, gelecek 15 yÄ±l boyunca x-band teknolojisini kullanacaÄŸÄ±nÄ±, ilk iki uydunun maliyetinin 1,1 milyar dolar olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Kuveyt'in Mishref bÃ¶lgesinde NATO'nun Ä°stanbul Ä°ÅŸ BirliÄŸi GiriÅŸimi BÃ¶lge Ofisi aÃ§Ä±ldÄ±
Fransa'nÄ±n Ã¶zellikle kuzeyinde ve baÅŸkent Paris'te aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana etkili olan hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± eski araÃ§larÄ±n trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±
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Japonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ilk iletiÅŸim uydusunu fÄ±rlattÄ±
Kosova ve SÄ±rbistan arasÄ±nda Haradinay'Ä±n tutuklanmasÄ± ve Kosova'ya gÃ¶nderilen SÄ±rp treni yÃ¼zÃ¼nden gerginleÅŸen iliÅŸkiler BrÃ¼ksel'de dÃ¼zeltilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak
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CIA'in 1987 tarihli raporundan:, "YabancÄ± terÃ¶rist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunlarÄ±n birkaÃ§Ä±nÄ±n burada destek altyapÄ±larÄ± geliÅŸtirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Bu gruplar arasÄ±nda Hizbullah, Ebu Nidal Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hÃ¼kÃ¼meti bu gruplarÄ±n faaliyetlerini kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in bir harekette bulunmadÄ± ve (hÃ¼kÃ¼mette) bu gruplara yÃ¶nelik 'dokunma' anlayÄ±ÅŸÄ± mevcut"
Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'na bir hafta kala belediye ekiplerince sokaklardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan evsizler kalacak yerleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yine sokaklara geri dÃ¶ndÃ¼
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