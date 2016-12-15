14:31, 24 Ocak 2017 SalÄ±

DemirtaÅŸ Van'da ifade verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n, 2010 yÄ±lÄ±ndaki Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu Ã¶ncesinde ErciÅŸ ilÃ§esinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa teÅŸvik ettiÄŸi" iddiasÄ±yla yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

ErciÅŸ 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, baÅŸka suÃ§tan tutuklu sanÄ±k Selahattin DemirtaÅŸ, SEGBÄ°S sistemiyle baÄŸlanÄ±rken, sanÄ±k avukatlarÄ± mahkeme salonunda hazÄ±r bulundu.

HDP Van Milletvekili Bedia Ã–zgÃ¶kÃ§e Ertan da duruÅŸmaya izleyici olarak katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada sÃ¶z alan sanÄ±k avukatlarÄ±ndan Esra AkgÃ¼n, mÃ¼vekkilinin halen milletvekili aynÄ± zamanda HDP'nin eÅŸ genel baÅŸkanÄ± olduÄŸunu belirterek, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin prosedÃ¼rlerin dÃ¼zenlendiÄŸini kaydeden AkgÃ¼n, "MÃ¼vekkil hakkÄ±nda hazÄ±rlanan her bir fezleke iÃ§in meclis komisyonu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi gerekirken topluca kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu husus Anayasa'nÄ±n kendisine aykÄ±rÄ±dÄ±r. Anayasal bir hÃ¼kÃ¼m askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle halen yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± bulunan mÃ¼vekkil hakkÄ±ndaki yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." dedi.

DEMÄ°RTAÅž'IN SAVUNMASI

Daha sonra sÃ¶z alan DemirtaÅŸ, SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nda, sÃ¶z konusu iddianamenin 7 yÄ±l Ã¶nce hazÄ±rlanan bir fezlekeden ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, o tarihte TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan bir Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu ile ilgili lehte ve aleyhte beyanlarda bulunduÄŸunu anlattÄ±.

ErciÅŸ ilÃ§esinde Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± kendi seÃ§menlerini "sandÄ±ÄŸa gitmeme" tavrÄ±nÄ± Ã¶rgÃ¼tlemek Ã¼zere dÃ¼zenlenen mitinge katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden DemirtaÅŸ, savunmasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Burada aÃ§Ä±kÃ§a bir Ã§arpÄ±tma ve bir kaÃ§ cÃ¼mleden yola Ã§Ä±karak bir yorum yapma Ã¼zerinden kurulmuÅŸ bir iddia sÃ¶z konusudur. Bu kelimeler ve eleÅŸtiriler suÃ§ unsuru olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yorsa burada vahim bir hata sÃ¶z konusudur. HalkÄ± suÃ§ iÅŸlemeye teÅŸvik ve tahrik etme propagandasÄ± suÃ§uyla ilgili ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. TÃ¼rkiye'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k partisinin eÅŸ baÅŸkanÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin mahkeme tarafÄ±ndan en baÅŸÄ±ndan reddedilmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Burada bana karÅŸÄ± aÃ§Ä±kÃ§a bir suÃ§ iÅŸlenmiÅŸtir. Siyaset yapma hakkÄ±m, hakkÄ±mÄ±n bana verdiÄŸi temsil yetkimi kullanmak istemem sebebiyle savcÄ±lar tarafÄ±ndan bana karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlenmiÅŸtir. Bu savcÄ±larÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. Ä°ftira denebilecek suÃ§lardan dolayÄ± tutukluyuz. 6 milyon seÃ§menin verdiÄŸi oya hakaret edilmiÅŸtir. Mahkemeden derhal beraat kararÄ± verilmesini talep ediyorum."

DiÄŸer sanÄ±k avukatlarÄ± da sÃ¶z konusu iddianamede suÃ§ unsurunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek DemirtaÅŸ hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini talep etti.