14:32, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Mozambik adÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man bir tÃ¼ccardan alÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti ile yeniden gÃ¼ndeme gelen Mozambik adÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man bir tÃ¼ccardan alÄ±yor.

Portekiz denizci Vasco de Gama'nÄ±n 1498 yÄ±lÄ±nda adaya gelmesinden Ã¶nce Arap tÃ¼ccarlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve ticaret yaptÄ±klarÄ± Mozambik AdasÄ±, Musa Al Big adÄ±ndaki Arap bir tÃ¼ccardan alÄ±yor. Musa Al Big adÄ±nÄ±n zamanla Mozambik'e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor. De Gamaâ€™nÄ±n adaya gittikten sonra Musa Al Big ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ rivayet ediliyor.

Ada eski kale ve sur kalÄ±ntÄ±larÄ±, kilise ve cami Ã¶rneklerine beÅŸiklik ediyor. NÃ¼fusu 25 milyon olan Mozambik'in yarÄ±sÄ±nÄ± Hristiyan nÃ¼fus oluÅŸtururken MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 18.

Mozambik, 50 yÄ±llÄ±k Portekiz sÃ¶mÃ¼rgesini sona erdirerek 25 Haziran 1975 tarihinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.Â