DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti ile yeniden gÃ¼ndeme gelen Mozambik adÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man bir tÃ¼ccardan alÄ±yor.
Portekiz denizci Vasco de Gama'nÄ±n 1498 yÄ±lÄ±nda adaya gelmesinden Ã¶nce Arap tÃ¼ccarlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve ticaret yaptÄ±klarÄ± Mozambik AdasÄ±, Musa Al Big adÄ±ndaki Arap bir tÃ¼ccardan alÄ±yor. Musa Al Big adÄ±nÄ±n zamanla Mozambik'e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor. De Gamaâ€™nÄ±n adaya gittikten sonra Musa Al Big ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ rivayet ediliyor.
Ada eski kale ve sur kalÄ±ntÄ±larÄ±, kilise ve cami Ã¶rneklerine beÅŸiklik ediyor. NÃ¼fusu 25 milyon olan Mozambik'in yarÄ±sÄ±nÄ± Hristiyan nÃ¼fus oluÅŸtururken MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 18.
Mozambik, 50 yÄ±llÄ±k Portekiz sÃ¶mÃ¼rgesini sona erdirerek 25 Haziran 1975 tarihinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.Â
Kuveyt'in Mishref bÃ¶lgesinde NATO'nun Ä°stanbul Ä°ÅŸ BirliÄŸi GiriÅŸimi BÃ¶lge Ofisi aÃ§Ä±ldÄ±
Fransa'nÄ±n Ã¶zellikle kuzeyinde ve baÅŸkent Paris'te aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana etkili olan hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± eski araÃ§larÄ±n trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±
Ä°talya'da 6 kiÅŸilik kurtarma ekibini taÅŸÄ±yan bir helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ramzan Kadirov Ã‡eÃ§enler'in Halep'te Rus askeri polisi olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbakanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bugÃ¼n ziyaret ettiÄŸi Mozambik adÄ±nÄ± Musa Al Big isimli MÃ¼slÃ¼man bir tÃ¼ccardan alÄ±yor
Japonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ilk iletiÅŸim uydusunu fÄ±rlattÄ±
Kosova ve SÄ±rbistan arasÄ±nda Haradinay'Ä±n tutuklanmasÄ± ve Kosova'ya gÃ¶nderilen SÄ±rp treni yÃ¼zÃ¼nden gerginleÅŸen iliÅŸkiler BrÃ¼ksel'de dÃ¼zeltilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak
Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan bÃ¶lgede dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan otel enkazÄ±ndan 7 kiÅŸinin daha cesedi Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 14'e yÃ¼kseldi
IKBY'deki Suriyeli PeÅŸmergeler, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri korumasÄ±nda Ã¼lkelerine dÃ¶necek.
Ä°ngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin AB'den Ã§Ä±kma sÃ¼recini parlamentonun baÅŸlatmasÄ±na hÃ¼kmetti
Putin'in Suriye politikasÄ± sebebiyle Ã¼lkesinde sorgulanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
MÃ¼ebbet hapis cezasÄ±yla tutuklu bulunan ve yeniden yargÄ±lanan Ã–zbek asÄ±llÄ± STK yÃ¶neticisi Askarov hakkÄ±ndaki mÃ¼ebbet kararÄ± onandÄ±
Ä°rlanda'da Sinn Fein Partisi'nin liderliÄŸine iderliÄŸine eski bir IRA mahkumunun kÄ±zÄ± olan 40 yaÅŸÄ±ndaki SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Michelle O'Neill getirildi
CIA'in 1987 tarihli raporundan:, "YabancÄ± terÃ¶rist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunlarÄ±n birkaÃ§Ä±nÄ±n burada destek altyapÄ±larÄ± geliÅŸtirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Bu gruplar arasÄ±nda Hizbullah, Ebu Nidal Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hÃ¼kÃ¼meti bu gruplarÄ±n faaliyetlerini kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in bir harekette bulunmadÄ± ve (hÃ¼kÃ¼mette) bu gruplara yÃ¶nelik 'dokunma' anlayÄ±ÅŸÄ± mevcut"
Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'na bir hafta kala belediye ekiplerince sokaklardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan evsizler kalacak yerleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yine sokaklara geri dÃ¶ndÃ¼
Trump'Ä±n, yemin etmeden bir gÃ¼n Ã¶nce 400'den fazla ticari iÅŸletmedeki gÃ¶revinden resmen ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu