14:47, 24 Ocak 2017 SalÄ±

TopraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ patlayÄ±cÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ±yla bulundu



ArÅŸiv

ÅžanlÄ±urfa'da ihbar sonucu topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ poÅŸet iÃ§erisinde 1 kilo 660 gram 4 TNT kalÄ±bÄ±, 14 el bombasÄ± fÃ¼nyesiyle bir uzun namlulu silah ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ ilÃ§esinde, topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 1 kilo 660 gram TNT kalÄ±bÄ±, 14 el bombasÄ± fÃ¼nyesi ve bir uzun namlulu silah ÅŸarjÃ¶rÃ¼ bulundu. ÅžanlÄ±urfa-Gaziantep karayolunun Ekili Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda arazide gÃ¶mÃ¼lÃ¼ mÃ¼himmat olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenen vatandaÅŸlar, durumu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. YapÄ±lan incelemede topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ vaziyette bir poÅŸet iÃ§erisinde 1 kilo 660 gram olan 4 TNT kalÄ±bÄ±, 14 el bombasÄ± fÃ¼nyesiyle bir uzun namlulu silah ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ele geÃ§irildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.