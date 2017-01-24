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16:01, 24 Ocak 2017 SalÄ±
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GÃ¼ncelleme: 14:52, 24 Ocak 2017 SalÄ±

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Kadirov: Ã‡eÃ§enler Halep'te Rus askeri polisi
Kadirov: Ã‡eÃ§enler Halep'te Rus askeri polisi

Ramzan Kadirov Ã‡eÃ§enler'in Halep'te Rus askeri polisi olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡eÃ§en lider Ramzan Kadirov MÃ¼slÃ¼man Kafkasya bÃ¶lgesinden birliklerin Suriye'nin Halep kentinde Rus askeri polisi olarak gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

KadÄ±rov Instagram hesabÄ±ndan salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Duma Milletvekili Adam Delimhanov ve Ã‡eÃ§enya'nÄ±n baÅŸ mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Salakho-Hadzhi Mezhiyev'in Suriye gezisinde "Ã‡eÃ§enistan'lÄ± genÃ§lerin hizmet verdikleri" bir askeri polis taburunu ziyaret ettiklerini yazdÄ±.

KadÄ±rov, 2.3 milyon takipÃ§iyi iÃ§eren aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Askerler, gururla, Halep'teki barÄ±ÅŸ ve halk dÃ¼zenini korumak iÃ§in hizmet etmekten ve sivil halkÄ± terÃ¶rist saldÄ±rÄ±lardan korumak iÃ§in hizmet etmekten onur duyduklarÄ±nÄ±" belirtti.

Kadirov AralÄ±k ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡eÃ§en askerlerin Rusya'nÄ±n Suriye'deki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in askeri polis olarak gÃ¶rev yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Ä°lgili Konular Ramzan kadirov
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