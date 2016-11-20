14:51, 24 Ocak 2017 SalÄ±

BozdaÄŸ'dan CHP'ye 'AYM' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, NTVâ€™de canlÄ± yayÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

BozdaÄŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) Â gÃ¶tÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±klayan CHP'ye tepki gÃ¶sterdi.

BozdaÄŸ, "CHP bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine itirazÄ±nÄ± rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¼zerine oturtuyor bunu Anayasa Mahkemesiâ€™ne de bu aÃ§Ä±dan da taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Ä°lk dÃ¶rt maddeyi deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ifade ediyor. Åžunu Ã§ok aÃ§Ä±k sÃ¶ylemek de fayda gÃ¶rÃ¼yorum. Bu kocaman bir yalan, bir gÃ¶rÃ¼ÅŸten Ã¶te bilerek ve isteyerek yapÄ±lan bÃ¼yÃ¼k bir Ã§arpÄ±tma olduÄŸunu ifade etmekte fayda gÃ¶rÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mevcut deÄŸiÅŸiklik teklifi devletin yÃ¶netim ÅŸekli olan Cumhuriyeti deÄŸiÅŸtirmiyor" dedi.

OBJEKTÄ°F OLAN KÄ°MSE BUNU Ä°DDÄ°A EDEMEZ

BozdaÄŸ, " Åžu anda hiÃ§ kimse Cumhuriyetin niteliklerinde doÄŸrudan yada dolaylÄ± bir deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunu iddia edemez, objektif kimse iddia edemez ama taraf olmuÅŸ kiÅŸi bunun aksini iddia edebilir. Aksine bu teklif Cumhuriyetin niteliklerinden olan demokratik devlet niteliÄŸini hukuk devleti niteliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmektedir" diye konuÅŸtu.

REJÄ°M DEÄžÄ°ÅžMÄ°YOR

BozdaÄŸ, " TÃ¼rkiyeâ€™nin bu Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile rejimi kesinlikle deÄŸiÅŸmemekte sadece hÃ¼kÃ¼met sistemine dair bir deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. CHP Anayasa Mahkemesiâ€™ne bu meseleyi gÃ¶tÃ¼rmek istiyor, gÃ¶tÃ¼receÄŸi zaman elinde dayanak olmasÄ± lazÄ±m, rejimle ilgili iddialarÄ±n dayanak oluÅŸturmayacaÄŸÄ±nÄ± kendisi bizden Ã§ok Ã§ok daha iyi biliyor. Ama bunu halka dÃ¶nÃ¼k propagandada kullanmak iÃ§in kÃ¶pÃ¼rtÃ¼yor ve Anayasa Mahkemesine taÅŸÄ±yor" dedi.

SAHTE DELÄ°L ÃœRETTÄ°

BozdaÄŸ, " OylarÄ±n kullanÄ±ÅŸ ÅŸekline iliÅŸkin ise CHP ÅŸekil yÃ¶nÃ¼yle bir denetim malzemesi Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. DeÄŸiÅŸikliÄŸin gerek tÃ¼mÃ¼nÃ¼n oylanmasÄ± gerek maddelerin oylanmasÄ±, gerek birinci tur oylamalar, gerekse ikinci tur oylamalarÄ±n tamamÄ± gizlilik kuralÄ±na uygun bir biÃ§imde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak CHP Anayasa Mahkemesiâ€™ne aÃ§acaÄŸÄ± davaya sahte delil Ã¼retmek maksadÄ±yla daha ilk gÃ¼nden baÅŸlayarak oylamalar gizliliÄŸe riayet edilmeyerek yapÄ±lÄ±yor diye itirazlarda bulunmuÅŸtur. Oylamalar gizli yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

CHP Anayasa Mahkemesiâ€™ne sahte delil Ã¼retmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba sarf etmiÅŸtir ama bu Ã§aba boÅŸa bir Ã§abadÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ Anayasa Mahkemesi zaten oylamanÄ±n gizliliÄŸini kendisi de tescil edecektir, CHPâ€™nin yaptÄ±ÄŸÄ± bu kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n tamamÄ± esasÄ±nda hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r ama Ã¶te yandan da oylamanÄ±n gizliliÄŸi gÃ¶steren bir yÃ¶nÃ¼ vardÄ±r. O yÃ¼zden Anayasa Mahkemesiâ€™nden bu yÃ¶nde bir olumsuzluk Ã§Ä±kacaÄŸÄ± kanaatinde deÄŸilim. Bu iddiadan Ã¶teye geÃ§meyen CHPâ€™nin delil Ã¼retme gayretinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir" dedi.

CUMHURBAÅžKANLARI KAÄžIT ÃœZERÄ°NDE OLMASA DA GÃ–NÃœL BAÄžLISIDIR

Partili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili deÄŸerlendirmeler yapan BozdaÄŸ, "Partili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± konusu TÃ¼rkiyeâ€™de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili eleÅŸtirilerin en Ã¶nemli noktasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor bu sisteme dair. CumhurbaÅŸkanlarÄ± bu gÃ¼ne kadar TÃ¼rkiyeâ€™de gelmiÅŸ, geÃ§miÅŸ bÃ¼tÃ¼n CumhurbaÅŸkanlarÄ± bir partinin kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde olmasa bile gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ±sÄ±dÄ±r. Rahmetli SÃ¼leyman Demirel, DoÄŸru Yol Partisiâ€™ni kurdu, iktidara taÅŸÄ±dÄ±, genel baÅŸkan, baÅŸbakanken, CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. O zaman DoÄŸru Yol Partili CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilince partisiyle iliÅŸiÄŸi kesilir kesilmez bÃ¼tÃ¼n baÄŸÄ± koptu mu, kalbi, fikri baÄŸÄ± koptu mu?

Merhum Turgut Ã–zal, Anavatan Partisiâ€™ni kurdu, iktidara taÅŸÄ±dÄ±. Genel baÅŸkan, baÅŸbakanken, CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. SÃ¶yleyebilir miyiz â€˜Turgut Ã–zal Partisizdirâ€™ diye. KaÄŸÄ±t Ã¼zerinde partisiz ama fiilen Turgut Ã–zal da partilidir. Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Sezer de herkes baÄŸÄ±msÄ±z bir partiyle iliÅŸiÄŸi yok dedi. Ama icraatlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman SayÄ±n Sezer partili mi, deÄŸil mi? O da bir partinin gÃ¶nÃ¼lden destekÃ§isi ve bunu uygulamalarÄ±nda da gÃ¶rdÃ¼k baÅŸka konuÅŸmalarÄ±nda da gÃ¶rdÃ¼k" diye konuÅŸtu.