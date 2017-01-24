14:56, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Kilis'te keskin niÅŸancÄ± DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±





Kilis'in Elbeyli ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, keskin niÅŸancÄ± olduÄŸu belirlenen Suriye uyruklu DEAÅž'lÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KilisÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â ElbeyliÂ Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler, DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, saÄŸ gÃ¶zÃ¼ bandajlÄ± ve dikiÅŸli bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±nÄ±n sorgusunda, Suriye uyruklu DEAÅž Ã¼yesi Ä°.M. olduÄŸu, kardeÅŸleri Y.M. ve A.M. ile Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde aktif faaliyetlerde bulunduÄŸu veÂ keskin niÅŸancÄ±Â olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca zanlÄ±nÄ±n Suriye'nin Rakka kenti yakÄ±nlarÄ±nda Ã§Ä±kan bir Ã§atÄ±ÅŸmada saÄŸ gÃ¶zÃ¼nden yaralandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. ZanlÄ±nÄ±n jandarmadaki iÅŸlemleri devam ediyor.

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