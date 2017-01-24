Günlük kiralanan evlere OHAL uygulaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün soysal medya hesabından, günübirlik kiralanan evler ile ilgili açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, “OHAL Kapsamında Kimlik Bildirme Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; İlgili kanunun 2. maddesinde yer alan tesislere ‘günübirlik kiralanan evler’ ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştır.
Bu hükme uymayanlara mülki idare amirlerince 10 bin TL, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin TL idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 2 bin 802 işletme tespit edilmiş, bin 20’si kayıt altına alınmış, 214 tesis kapatılmış, 327 tesise 476 bin 485 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Bu kapsamda, günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan, saatlik, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan, sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemine dahil olarak kimlik biriminde bulunmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Yeşilyurt Limanı Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre geçici deniz hudut kapısı olarak hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Mozambik'te 6 anlaşmaya imza atıldı
2016'da köprü ve otoyollardan 20 milyon 539 bin 793 araç geçti ve 1,2 milyar TL gelir bıraktı
Mevzuata ‘günübirlik kiralanan evler’ ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda, keskin nişancı olduğu belirlenen Suriye uyruklu DEAŞ'lı gözaltına alındı
Adalet Bakanı Bozdağ, Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklayan CHP'ye tepki gösterdi
Şanlıurfa'da ihbar sonucu toprağa gömülü poşet içerisinde 1 kilo 660 gram 4 TNT kalıbı, 14 el bombası fünyesiyle bir uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Van'ın Erciş ilçesinde katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği" iddiasıyla yargılanmasına başlandı
Bodrum-Kaş ilçeleri arasında rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkması bekleniyor
Hüda-Par, bazı çekinceleri olduğunu ancak referandumda evet diyebileceklerini açıkladı
Konut satışları, 2016'da bir önceki seneye göre yüzde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 adede ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin yeni rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya temaslarının ardından Afrika turunun ikinci durağı Mozambik'in başkenti Mapota'da, Cumhurbaşkanı Nyusi tarafından törenle karşılandı
Gece Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçülen hava sıcaklığı, bugün sıcaklığın sıfırın altında 12 derece olduğu Sibirya'yı yaklaşık 3'e katladı
Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 16'ncı yıldönümünde törenle anıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlere ait meteorolojik uyarı yayımlayarak, denizlerde fırtına beklendiğini duyurdu