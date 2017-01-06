e-ALES Deneme SÄ±navÄ± giriÅŸ belgeleri internette

Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta ilk kez dÃ¼zenlenecek 2017 e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ±n (e-ALES Deneme 2017/1) giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.Â
Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re,Â 28 Ocak 2017 Cumartesi saat 14.30'da uygulanacak e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'na baÅŸvuran adaylarÄ±n, sÄ±nava girecekleri bina ve salonlara atanma iÅŸlemi tamamlandÄ±.
Adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gÃ¶steren sÄ±nava giriÅŸ belgesini, T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile Ã–SYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" Â internet adresinden edinecekler.Â
SÄ±nav binasÄ±na en geÃ§ saat 14.15'e kadar giriÅŸ yapÄ±lacak. Adaylar, bu sÃ¼reden sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.Â
KurÅŸun kalem, silgi, kalemtÄ±raÅŸ, iÅŸlem kaÄŸÄ±dÄ± ve peÃ§ete Ã–SYM tarafÄ±ndan temin edileceÄŸinden, ÅŸeffaf pet ÅŸiÅŸe iÃ§erisindeki su dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir araÃ§, gereÃ§, iÃ§ecek ve yiyecekÂ sÄ±nav binasÄ±na sokulmayacak. Â
Ã–SYM, 28 Ocak'taki e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ± ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â
Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta ilk kez dÃ¼zenlenecek e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
Milli EÄŸitim MÃ¼steÅŸarÄ± Yusuf Tekin gÃ¼ncellenen mÃ¼fredattaki AtatÃ¼rk ile ilgili kazanÄ±mlarÄ±n azalmasÄ± konusundaki eleÅŸtiriler hakkÄ±nda, "Sadece AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k deÄŸil mÃ¼fredattaki kazanÄ±m sayÄ±larÄ± azaldÄ±" dedi
MEB, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan ders kitaplarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda "yardÄ±mcÄ± kaynak", "test kitabÄ±", "tatil kitabÄ±" gibi adlar altÄ±nda diÄŸer yayÄ±n ve materyallerin okullarda bulundurulmamasÄ± istendi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na baÅŸvurular yarÄ±n sona eriyor. Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir, adaylarÄ± baÅŸvuru Ã¼cretini Ã¶demedikleri takdirde baÅŸvurularÄ±nÄ±n geÃ§erli olmayacaÄŸÄ± konusunda uyardÄ±
Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ve 900 bin Ã¶ÄŸretmen cuma gÃ¼nÃ¼ tatile girecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunulan ilkokul ve ortaokul TÃ¼rkÃ§e mÃ¼fredat programÄ±nda kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸikler yapÄ±ldÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, bir yÄ±ldÄ±r hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼ren tÃ¼m Ã¶ÄŸretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunuldu
MEB'in yeni mÃ¼fredat ile ilgili uzun sÃ¼redir devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona gelindi
Bakan YÄ±lmaz, sÃ¶mestir tatilinde test Ã§Ã¶zme, Ã¶zet Ã§Ä±karma gibi Ã¶ÄŸrenciyi tek tip alana yÃ¶nlendiren ev Ã¶devleri verilmemesini istedi
Ã–SYM tarafÄ±ndan KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, bazÄ± kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadro ve pozisyonlarÄ±na ikinci yerleÅŸtirme iÃ§in adaylarÄ±n tercihleri bugÃ¼nden itibaren, 30 AralÄ±k'a kadar alÄ±nacak.
8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ sistemi kapsamÄ±nda birinci dÃ¶nem mazeret sÄ±navlarÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼n oturumu yapÄ±ldÄ±
TEOG birinci dÃ¶nem ortak sÄ±navÄ±na katÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenciler, mazeret sÄ±navlarÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde fen bilimleri, Ä°nkilap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ve yabancÄ± dil derslerinin sÄ±navlarÄ±na girecek
Samsun Ä°brahim TanrÄ±verdi Sosyal Bilimler Lisesi Ã¶ÄŸrencileri, OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esi ile "Heybe" adÄ±nÄ± verdikleri bir dergi Ã§Ä±kararak kentteki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na daÄŸÄ±ttÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, ilk kez uygulanacak proje ile 100 tematik alanda 2 bin Ã¶ÄŸrenciye yÃ¶nelik verilecek doktora burs miktarÄ±nÄ±n, aylÄ±k bin 550 lira olarak belirlendiÄŸini bildirdi.
MEB, 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerinin girdiÄŸi ortak sÄ±navlar kapsamÄ±nda mazeret sÄ±navlarÄ±nÄ± bu hafta sonu gerÃ§ekleÅŸtirecek