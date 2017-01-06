15:08, 24 Ocak 2017 SalÄ±

e-ALES Deneme SÄ±navÄ± giriÅŸ belgeleri internette



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Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta ilk kez dÃ¼zenlenecek e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta ilk kez dÃ¼zenlenecek 2017 e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ±n (e-ALES Deneme 2017/1) giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.Â Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re,Â 28 Ocak 2017 Cumartesi saat 14.30'da uygulanacak e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'na baÅŸvuran adaylarÄ±n, sÄ±nava girecekleri bina ve salonlara atanma iÅŸlemi tamamlandÄ±. Adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gÃ¶steren sÄ±nava giriÅŸ belgesini, T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile Ã–SYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" Â internet adresinden edinecekler.Â SÄ±nav binasÄ±na en geÃ§ saat 14.15'e kadar giriÅŸ yapÄ±lacak. Adaylar, bu sÃ¼reden sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.Â KurÅŸun kalem, silgi, kalemtÄ±raÅŸ, iÅŸlem kaÄŸÄ±dÄ± ve peÃ§ete Ã–SYM tarafÄ±ndan temin edileceÄŸinden, ÅŸeffaf pet ÅŸiÅŸe iÃ§erisindeki su dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir araÃ§, gereÃ§, iÃ§ecek ve yiyecekÂ sÄ±nav binasÄ±na sokulmayacak. Â Ã–SYM, 28 Ocak'taki e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ± ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â

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