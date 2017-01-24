Fransa'da eski araÃ§lara trafiÄŸe Ã§Ä±kmak yasak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te ve Ã¶zellikle Ã¼lkenin kuzey kesiminde aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana etkisini sÃ¼rdÃ¼ren hava kirliliÄŸi ocak ayÄ±nda da devam ediyor.
Paris ValiliÄŸi, belediyenin talebiyle hava kirliliÄŸinin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in bugÃ¼n ve yarÄ±n, Ã§ok fazla kirliliÄŸe sebep olduklarÄ± iÃ§in 2001 modelin altÄ±ndaki motorlu taÅŸÄ±tlarÄ±n saat 05.30'dan gece yarÄ±sÄ±na kadar trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.
Motorlu araÃ§ sahiplerine ise hava kirliliÄŸine neden olma derecesini belirten "crit'Air" etiketi taÅŸÄ±malarÄ± zorunluluÄŸu getirildi. Bu kapsamda etiket numarasÄ± 1 ile 4 arasÄ±nda olan araÃ§lar trafiÄŸe Ã§Ä±kabilecek. Etiketsiz yol Ã§Ä±kanlar ise 135 avro para cezasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak.
Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± ve araÃ§larda birden fazla kiÅŸinin yolculuk yapmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Paris ve Ã§evresinde toplu taÅŸÄ±ma bilet fiyatlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyuruldu.
Paris ve Ã§evresinde hava kalitesini Ã¶lÃ§en kuruluÅŸ Airparif'in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± son rapora gÃ¶re, Paris bÃ¶lgesindeki hava kirliÄŸi deÄŸeri metrekÃ¼pte 85 mikrograma Ã§Ä±ktÄ±. Raporda motorlu araÃ§ trafiÄŸi ve bazÄ± bÃ¶lgelerde Ä±sÄ±nma iÃ§in odun kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n hava kirliliÄŸinin artmasÄ±na neden olduÄŸu belirtildi.
Paris'teki hava kirliliÄŸi 1 AralÄ±k'ta son 10 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸarak metrekÃ¼pte 146 mikrograma ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Avrupa BirliÄŸi'ndeki (AB) kentlerde kirlilik metrekÃ¼pte 80 mikrograma ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda hava kirliliÄŸi alarmÄ± veriliyor. AB'de hava kirliliÄŸi konusunda halkÄ±n bilgilendirilmesi iÃ§in belirlenen seviye ise metrekÃ¼pte 50 mikrogram.
Fransa'nÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinde de hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± Ã¶nlemler alÄ±nÄ±yor. Lyon'da bugÃ¼n tek-Ã§ift plaka uygulamasÄ±na geÃ§ildi. Grenoble kentinde de 2001 modelin altÄ±ndaki motorlu araÃ§larÄ±n trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ± yasaklandÄ±.
Strazburg, Mulhouse ve Metz'de ise yerel yÃ¶netimler toplu taÅŸÄ±ma bilet fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Bas Rhin BÃ¶lgesi ValiliÄŸi, kÄ±rsal kesimlerde zirai Ã¼rÃ¼nlerin yakÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklarken Ä±sÄ±nmak iÃ§in odun ve kÃ¶mÃ¼r kullanÄ±lmamasÄ±nÄ± tavsiye etti.
Ã‡evre ve Enerji YÃ¶netimi AjansÄ±'nÄ±n verilerine gÃ¶re, araÃ§ trafiÄŸi Paris'teki nitrojen dioksit salÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te ikisine ve parÃ§acÄ±k salÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼zde 55'ine neden oluyor. Ã–zellikle dizel araÃ§larÄ±n yaydÄ±ÄŸÄ± nitrojen dioksit, Ã§ocuklarda astÄ±m ve akciÄŸer hastalÄ±klarÄ±na yol aÃ§abiliyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±na ait kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± raporuna gÃ¶re ise hava kirliliÄŸi geÃ§en yÄ±l meydana gelen 48 bin erken Ã¶lÃ¼mÃ¼n en Ã¶nemli Ã¼Ã§ nedeninden biri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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Fransa'nÄ±n Ã¶zellikle kuzeyinde ve baÅŸkent Paris'te aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana etkili olan hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± eski araÃ§larÄ±n trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±
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