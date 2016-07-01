15:46, 24 Ocak 2017 SalÄ±

2016'da KÃ¶prÃ¼ ve otoyol geliri 1,2 milyar lira

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¶prÃ¼ ve otoyollardan elde edilen gelir, geÃ§en yÄ±lÄ±n sonu itibarÄ±yla 1 milyar 204 milyon 128 bin 169 lira olarak gerÃ§ekleÅŸti.

KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerine gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l aralÄ±kta kÃ¶prÃ¼ ve otoyollardan 31 milyon 382 bin 811 araÃ§ geÃ§ti. SÃ¶z konusu geÃ§iÅŸlerden elde edilen gelir, 90 milyon 566 bin 42 lirayÄ± buldu.

AraÃ§larÄ±n 20 milyon 539 bin 793'Ã¼ otoyollarÄ± kullandÄ± ve bu araÃ§lardan 68 milyon 338 bin 705 lira gelir saÄŸlandÄ±.

15 Temmuz Åžehitler ve Fatih Sultan Mehmet kÃ¶prÃ¼lerinden sÃ¶z konusu ayda geÃ§en 10 milyon 846 bin 18 araÃ§tan da 22 milyon 227 bin 337 lira Ã¼cret alÄ±ndÄ±.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n sonu itibarÄ±yla ise kÃ¶prÃ¼ ve otoyollardan geÃ§en 417 milyon 628 bin 182 araÃ§tan, 1 milyar 204 milyon 128 bin 169 lira gelir elde edildi. Bu gelirin, 913 milyon 631 bin 57 lirasÄ± otoyollardan, 290 milyon 497 bin 112 lirasÄ± ise kÃ¶prÃ¼lerden geÃ§en araÃ§lardan geldi. 2016 yÄ±lÄ±nda otoyollarÄ± 282 milyon 707 bin 521, kÃ¶prÃ¼leri de 134 milyon 920 bin 661 araÃ§ kullandÄ±.