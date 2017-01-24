15:47, 24 Ocak 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye ile Mozambik arasÄ±nda 6 anlaÅŸma imzalandÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret iÃ§in bulunduÄŸu Mozambik'te 6 anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret iÃ§in bulunduÄŸu Mozambik ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda farklÄ± alanlarda 6 anlaÅŸma imzalandÄ±. DoÄŸu Afrika turunun ikinci duraÄŸÄ± olan Mozambik'teki temaslarÄ±na baÅŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Mozambik CumhurbaÅŸkanÄ± Filipe Nyusi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda anlaÅŸma imza tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Nyusi'nin huzurunda diplomasi, ticaret, ekonomi, kÃ¼ltÃ¼r ve turizm alanlarÄ±ndaki anlaÅŸmalara imza atÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye ve Mozambik arasÄ±nda diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri iÃ§in "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Vize Muafiyeti AnlaÅŸmasÄ±" ile "Siyasi Ä°stiÅŸare MekanizmasÄ± KurulmasÄ±na Ä°liÅŸkin Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±"na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu imza koydu. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda "Ticaret ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±" ile "YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸma", Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci tarafÄ±ndan imzalandÄ±. TÃ¼rkiye ile Mozambik arasÄ±nda "KÃ¼ltÃ¼r AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi Mubakat ZaptÄ±" ve "Turizm AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±", Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak tarafÄ±ndan imza altÄ±na alÄ±ndÄ±. Â

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