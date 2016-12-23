GÃ¼ncelleme: 14:00, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Konut satÄ±ÅŸÄ±nda tarihi rekor



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Konut satÄ±ÅŸlarÄ±, 2016'da bir Ã¶nceki seneye gÃ¶re yÃ¼zde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 adede ulaÅŸtÄ± ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin yeni rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 2015'te 1 milyon 289 bin adedi geÃ§enÂ konutÂ satÄ±ÅŸlarÄ± geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 oldu. BÃ¶ylelikle Cumhuriyet tarihinin rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), 2016 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ±na iliÅŸkin konut satÄ±ÅŸ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â

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