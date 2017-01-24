GÃ¼ncelleme: 15:58, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Samsun YeÅŸilyurt LimanÄ±, geÃ§ici deniz hudut kapÄ±sÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Samsun YeÅŸilyurt LimanÄ±, geÃ§ici deniz hudut kapÄ±sÄ± olarak hizmet verecek. 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde 4.682.135 ton yÃ¼k elleÃ§leyen YeÅŸilyurt LimanÄ± Samsun ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re geÃ§ici deniz hudut kapÄ±sÄ± olarak hizmet verecek.

LimanÄ±n geÃ§ici hudut kapÄ±sÄ± olarak hizmet vereceÄŸini yazÄ±lÄ± bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klayan Samsun ValiliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 'Samsun ilimizde bulunan kÄ±yÄ± tesislerine 2016 yÄ±lÄ±nda toplam 2.075 adet gemi geliÅŸ-gidiÅŸ yapmÄ±ÅŸ ve 10.003.562 ton yÃ¼k elleÃ§lenmiÅŸtir. YeÅŸilyurt KÄ±yÄ± Tesisine 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde toplam olarak 739 gemi gelmiÅŸ, toplamda 4.682.135 ton miktarda yÃ¼k elleÃ§lenmiÅŸtir.

AyrÄ±ca, ilimizde 2016 yÄ±lÄ±nda toplamda 17.246 yerli-yabancÄ± gemi adamÄ± ve yolcu gelmiÅŸtir. Bunlardan 7.277 yerli-yabancÄ± gemi adamÄ± ve yolcu YeÅŸilyurt KÄ±yÄ± Tesisimizi kullanarak ilimize gelmiÅŸlerdir. Bu iÅŸlemler neticesinde YeÅŸilyurt KÄ±yÄ± Tesisinin geÃ§ici deniz hudut kapÄ±sÄ± olarak tayin edilmesi talebi Ã¼zerine, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸleri doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±larak sonuca ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Netice olarak 5682 sayÄ±lÄ± Pasaport Kanunuâ€™nun 1. nci maddesine gÃ¶re Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n 07.11.2016 tarihli Olurâ€™u doÄŸrultusunda â€˜YeÅŸilyurt KÄ±yÄ± Tesisi GeÃ§ici Deniz Hudut KapÄ±sÄ±â€™ olarak tayin edilmiÅŸ ve 18.01.2017 tarihli ValiliÄŸimiz Onayâ€™Ä± ile adÄ± geÃ§en hudut kapÄ±sÄ± 23.01.2017 tarihinde faaliyetine baÅŸlayacaktÄ±r.' ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.