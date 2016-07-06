16:04, 24 Ocak 2017 SalÄ±

May, ABD'den sonra TÃ¼rkiye'ye geliyor





Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, ABD ziyaretinin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'de temaslarda bulunacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu hafta Trump'la yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ilk lider olacak Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, 26-27 Ocak'taki ABD ziyaretinin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§ecek. May'in 28 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi planlanÄ±yor. BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine geldikten sonraki ilk TÃ¼rkiye ziyaretini yapacak May'in temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda DEAÅžâ€™la mÃ¼cadele, Suriye'deki durum gibi birÃ§ok uluslararasÄ± konunun yanÄ± sÄ±ra ikili siyasi ve ticari iliÅŸkiler ele alÄ±nacak.

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