16:10, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°ran'dan TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz indirimi





Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Iraki, TÃ¼rkiyeâ€™ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yÃ¼zde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ulusal Gaz Åžirketi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hamid RÄ±za Iraki,Â Ä°ran aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± tahkim davasÄ±nÄ± kazanan TÃ¼rkiye'ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yÃ¼zde 13,3 indirim yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â YarÄ± resmi Ä°ran Ã–ÄŸrenci Haber AjansÄ±'nÄ±n (Ä°SNA) haberine gÃ¶re, baÅŸkent Tahran'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Iraki, UluslararasÄ± Tahkim Mahkemesi'nin kararÄ± sonucu, TÃ¼rkiye'ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±ndaki indirim ve tazminat miktarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini sÃ¶yledi. Mahkemenin kararÄ± gereÄŸince, TÃ¼rkiye'ye verilen doÄŸalgaz fiyatlarÄ±na yÃ¼zde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Iraki, Tahran'Ä±n Ankara'yaÂ yaklaÅŸÄ±k 1,9 milyar dolar da tazminat Ã¶deyeceÄŸini belirtti.Â TÃ¼rkiye, Ä°ran aleyhine doÄŸalgaz fiyatÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu gerekÃ§esiyle 2012'de aÃ§tÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± tahkim davasÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±. UluslararasÄ± Tahkim Mahkemesi, Ä°ran'Ä±n TÃ¼rkiye'ye ihraÃ§ ettiÄŸi gaz fiyatlarÄ±nda 2011'den itibaren yÃ¼zde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat Ã¶demesi yÃ¶nÃ¼nde karar almÄ±ÅŸtÄ±.

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