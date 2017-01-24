16:29, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Ankara Etimesgut'taki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu taÅŸÄ±ndÄ±





Ankara Etimesgut'taki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Destek Taburu, ÅžereflikoÃ§hisar ilÃ§esine taÅŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸkent'in Etimesgut ilÃ§esindeki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Destek Taburu ÅžereflikoÃ§hisar'a taÅŸÄ±ndÄ±. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan askeri birliklerin il dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, Etimesgut'taki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Destek Taburu da ÅžereflikoÃ§hisar ilÃ§esindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesine alÄ±ndÄ±. Taburun ÅžereflikoÃ§hisar'a taÅŸÄ±nmasÄ±yla Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerde 160 askeri personel de ilÃ§eye geldi. ÅžereflikoÃ§hisar Belediye BaÅŸkanÄ± Ferda Polat, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ankara Etimesgutâ€™ta bulunan ZÄ±rhlÄ± Birliklerin taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda ilÃ§eye 100 rÃ¼tbeli ve 60 askerden oluÅŸan EÄŸitim ve Destek Taburu'nun geldiÄŸini belirtti. GeÃ§en yÄ±l AÄŸustos ayÄ± iÃ§erisinde ilÃ§eye tank ve zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± sevk edilmiÅŸ, Etimesgutâ€™taki ZÄ±rhlÄ± Birliklerin bir kÄ±smÄ± da ÅžereflikoÃ§hisar'daki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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