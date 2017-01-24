16:36, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Astana'dan ilk aÃ§Ä±klama





Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yer alan Suriye temsilcisi BeÅŸar Caferi, basÄ±n mensuplarÄ±na ilk aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan'Ä±n Astana kentinde dÃ¼zenlenen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonrasÄ± rejim heyetinden ilk aÃ§Ä±klama geldi. Temsilci BeÅŸar Caferi, 'Sonunda herkesin Ã¼zerinde anlaÅŸabildiÄŸi bir karar alÄ±ndÄ±' ifadelerini kullandÄ±.Â Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ortak bildirinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Ä°slam Ordusu liderlerinden Muhammed AlluÅŸ, "Rusya'nÄ±n Suriye konusundaki pozisyonu deÄŸiÅŸti, garantÃ¶r Ã¼lke oldu" ifadelerini kullandÄ±. AlluÅŸ, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sonucunda Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n kabul ettiÄŸi ortak bildiri konusunda ÅŸÃ¼pheleri olduÄŸunu belirtip kendilerinin ayrÄ± bir ateÅŸkes teklifi sunduÄŸunu kaydetti. Rusya'dan bu teklife iliÅŸkin bir hafta iÃ§erisinde cevap almayÄ± beklediklerini belirten AlluÅŸ, "Ruslar savaÅŸÄ±n tarafÄ± olduklarÄ± aÅŸamayÄ± geride bÄ±raktÄ±, ÅŸimdi garantÃ¶r olmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶steriyorlar" dedi. "Hizbullah gÃ¼Ã§leri, Ä°ran ve rejim engeller Ã§Ä±karÄ±yor" diye devam eden AlluÅŸ, muhaliflerin, Ä°ran'Ä±n Suriye'nin geleceÄŸinde sÃ¶z hakkÄ± olmasÄ±na izin vermeyeceklerini ifade etti. Â

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