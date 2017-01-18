CHP faili meÃ§hul cinayetlerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP, faili meÃ§hul cinayetlerin her yÃ¶nÃ¼yle kapsamlÄ± ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve cinayetlerin arkasÄ±ndaki sorumlularÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep etti.
CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan araÅŸtÄ±rma Ã¶nergesinin gerekÃ§esinde, "1990'lÄ± yÄ±llar kadar yoÄŸun ve sistematik olmasa da 2000'li yÄ±llarda da faili meÃ§hul cinayetlerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¶zellikle son bir yÄ±lda hÄ±zlÄ± bir artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi" savunuldu.
GerekÃ§ede, "TÃ¼rkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± raporlarÄ±na gÃ¶re AKP HÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde de 'Beyaz Toroslar' faaliyetini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AKP HÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde 2002-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 227 yeni faili meÃ§hul cinayet yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesine yer verildi.
Faili meÃ§hul cinayetlerle ilgili diÄŸer bir hususun ise denetim mekanizmalarÄ±ndaki sistematik atalet hali olduÄŸu vurgulanan gerekÃ§ede, bunu kÄ±rmak isteyen yargÄ±Ã§ ve savcÄ±larÄ±n ise sÃ¼rgÃ¼nlere maruz kaldÄ±klarÄ± iddia edildi.
Kamu gÃ¶revlilerinin kirli iÅŸlere bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden pek Ã§ok delilin, yakÄ±n zamanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarda kendini gÃ¶sterdiÄŸine dikkat Ã§ekilen gerekÃ§ede, ÅŸunlar kaydedildi:
"Devlet, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸen her tÃ¼rlÃ¼ cinayetten, Ã¶lÃ¼mden, yaÅŸam hakkÄ± ihlalinden doÄŸrudan sorumludur. KiÅŸilerin can gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak, faili belli veya meÃ§hul cinayetleri Ã¶nlemek devletin Ã¶ncelikli gÃ¶revlerinden biridir. Ancak ne yazÄ±k ki gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re gerÃ§ekleÅŸen cinayetlerin Ã¶nÃ¼ alÄ±nmamakta, failler de sistematik olarak korunmaktadÄ±r."
AraÅŸtÄ±rma Ã¶nergesinin gerekÃ§esinde, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"AKP HÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde faili meÃ§hul cinayetler aydÄ±nlatÄ±lmamÄ±ÅŸ, aksine Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AKP HÃ¼kÃ¼meti 10 yÄ±l Ã¶nce 'ucu nereye dokunursa dokunsun' diyerek faili meÃ§hul cinayetlerin aydÄ±nlatÄ±lacaÄŸÄ± konusunda aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ, ancak, faili meÃ§hul cinayetlerin failleri Ankara'nÄ±n dehlizlerinde kaybettirilmiÅŸtir. 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n faili meÃ§hul cinayetleriyle ilgili aÃ§Ä±lan davalarÄ±n tÃ¼mÃ¼ nakledilmiÅŸ ve sorumlularÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu beraat ettirilmiÅŸtir. AKP dÃ¶neminde iÅŸlenen faili meÃ§hul cinayetlerin hiÃ§biri aydÄ±nlatÄ±lmamÄ±ÅŸ, sorumlular hesap vermemiÅŸtir. Faili meÃ§hul cinayetler her yÃ¶nÃ¼yle, kapsamlÄ± bir araÅŸtÄ±rmaya tabi tutulmak durumundadÄ±r. Bu olaylarÄ± araÅŸtÄ±rmak ve cinayetlerin arkasÄ±ndaki sorumlularÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± elzemdir."
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