DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:16, 24 Ocak 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
16:52, 24 Ocak 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Cerablus'ta polis teÅŸkilatÄ± kuruldu
Cerablus'ta polis teÅŸkilatÄ± kuruldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kiÅŸilik ekipten oluÅŸan polis teÅŸkilatÄ± mensuplarÄ±, dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan gÃ¶reve baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kiÅŸilik ekipten oluÅŸan polis teÅŸkilatÄ± mensuplarÄ±, dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri MÃ¼ÅŸterek Ã–zel GÃ¶rev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r tehditlerine karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunca (Ã–SO) DEAÅž'tan temizlenen Cerablus'ta dÃ¼zenli polis teÅŸkilatÄ± kuruldu.

AsayiÅŸten terÃ¶rle mÃ¼cadele ve trafiÄŸe kadar farklÄ± alanlarda eÄŸitim alan polisler, il emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak hazÄ±rlanan binada, gÃ¶revlerine baÅŸlamadan Ã¶nce yemin etti.

Tek tip kÄ±yafet ve ekipmanlarÄ±yla dikkati Ã§eken polislerden terÃ¶rle mÃ¼cadele gÃ¶rev alacaklar ise farklÄ± forma giydi.

Ã–te yandan, bina Ã§evresine de polislerin kullanacaÄŸÄ± zÄ±rhlÄ± ve binek araÃ§lar dizildi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Cerablus'un her gÃ¼nÃ¼nÃ¼n dÃ¼nden daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin Cerablus iÃ§in verdiÄŸi desteklerin tamamÄ±nÄ±n insanlÄ±k namÄ±na olduÄŸuna dikkati Ã§eken Yerlikaya, "BugÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¼n yaÅŸÄ±yoruz. Ã–zgÃ¼r, kendini yÃ¶netebilen bir Suriye iÃ§in dÃ¼zenli polis teÅŸkilatÄ±na kavuÅŸan Cerablus'tan bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yakÄ±lÄ±yor." dedi.

Cerablus'ta bulunan Ã–SO askerlerinin kendilerinden "Bizim artÄ±k polis teÅŸkilatÄ±mÄ±z olmalÄ±. Bunun iÃ§in hizmet iÃ§i eÄŸitim, teknik ekipman ve donanÄ±m iÃ§in TÃ¼rkiye bize yardÄ±mcÄ± olur mu?" dediÄŸini anlatan Yerlikaya, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar bu teklifle baÅŸladÄ±. Gelen teklifi, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'a ilettik. Kendisi de ilgili bakanlÄ±ÄŸa ve bizlere bu konuda talimat vererek Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamamÄ±za vesile oldu. Bu kardeÅŸlerimiz 5 hafta boyunca Mersin'de eÄŸitim aldÄ±. Ä°nÅŸallah bu kardeÅŸlerimiz, Cerablus'un daha gÃ¼venli ve huzurlu bir yer olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak."

"SURÄ°YE SURÄ°YELÄ°LERÄ°NDÄ°R"

Ã–SO gruplarÄ±ndan El Hamza TugayÄ± KomutanÄ± Ebu Celal ise FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde Cerablus'un eski gÃ¼nlerinden daha iyisine kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

HalkÄ±n Cerablus'un yÃ¶netiminde sÃ¶z sahibi olduÄŸunu, kendilerinin de bu sÃ¼reÃ§te huzur ve gÃ¼ven unsurlarÄ±nÄ± oluÅŸturmaya katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± anlatan Celal, "Cerablus, CerabluslularÄ±n, Suriye Suriyelilerindir. Bunu herkes bilmeli. Biz TÃ¼rkiye'deki kardeÅŸlerimiz sayesinde Cerablus'ta hayal ettiÄŸimiz Suriye'nin temellerini atÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah daha iyi gÃ¼nler de gelecek." diye konuÅŸtu.

Cerablus Jandarma KomutanÄ± Raid Hamed de Ã§ok ciddi eÄŸitimlerden geÃ§irildiklerini ve artÄ±k halkÄ±n huzuru, mutluluÄŸu ve gÃ¼veni iÃ§in var gÃ¼Ã§leriyle Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

Cerablus Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdurrezzak Aslan el- Laz da AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Cerablus'ta gÃ¼venliÄŸi ve asayiÅŸi bundan sonra kendilerinin saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Cerablus'ta polis teÅŸkilatÄ± kurulmasÄ± konusunda eÄŸitimler aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Laz, "440 personelimiz Mersin'de polis okulunda eÄŸitimlerini tamamlayarak bugÃ¼n Cerablus'ta gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaklar. Ã–zgÃ¼r Suriye Polisi cinayetten asayiÅŸe hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na kadar her ÅŸeye bakacak." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¶rende protokol Ã¼yeleri, gÃ¶reve baÅŸlayan polislerle hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.



Ä°lgili Konular Cerablus
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic'ten quot Kosova quot aÃ§Ä±klamasÄ±
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic'ten "Kosova" aÃ§Ä±klamasÄ±

SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recini deÄŸerlendiren Vucic, Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±malarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
HÄ±rvatistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± darp eden polislere yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
HÄ±rvatistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± darp eden polislere yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

HÄ±rvatistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ±nÄ± savunan bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, HÄ±rvat polisinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik davranÄ±ÅŸlarÄ±na ve yasa dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemlerine dikkat Ã§ekilerek, bu kiÅŸilere yÃ¶nelik ilgili bakanlÄ±k tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± istendi
Cerablus'ta polis teÅŸkilatÄ± kuruldu
Cerablus'ta polis teÅŸkilatÄ± kuruldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kiÅŸilik ekipten oluÅŸan polis teÅŸkilatÄ± mensuplarÄ±, dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Astana'dan ilk aÃ§Ä±klama
Astana'dan ilk aÃ§Ä±klama

Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yer alan Suriye temsilcisi BeÅŸar Caferi, basÄ±n mensuplarÄ±na ilk aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±.
May ABD'den sonra TÃ¼rkiye'ye geliyor
May, ABD'den sonra TÃ¼rkiye'ye geliyor

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, ABD ziyaretinin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'de temaslarda bulunacak
Kuveyt'te NATO BÃ¶lge Ofisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
Kuveyt'te NATO BÃ¶lge Ofisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±

Kuveyt'in Mishref bÃ¶lgesinde NATO'nun Ä°stanbul Ä°ÅŸ BirliÄŸi GiriÅŸimi BÃ¶lge Ofisi aÃ§Ä±ldÄ±
Fransa'da eski araÃ§lara trafiÄŸe Ã§Ä±kmak yasak
Fransa'da eski araÃ§lara trafiÄŸe Ã§Ä±kmak yasak

Fransa'nÄ±n Ã¶zellikle kuzeyinde ve baÅŸkent Paris'te aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana etkili olan hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± eski araÃ§larÄ±n trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±
Ä°talya'da yardÄ±m helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°talya'da yardÄ±m helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°talya'da 6 kiÅŸilik kurtarma ekibini taÅŸÄ±yan bir helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Kadirov Ã‡eÃ§enler Halep'te Rus askeri polisi
Kadirov: Ã‡eÃ§enler Halep'te Rus askeri polisi

Ramzan Kadirov Ã‡eÃ§enler'in Halep'te Rus askeri polisi olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Mozambik adÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man bir tÃ¼ccardan alÄ±yor
Mozambik adÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man bir tÃ¼ccardan alÄ±yor

CumhurbakanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bugÃ¼n ziyaret ettiÄŸi Mozambik adÄ±nÄ± Musa Al Big isimli MÃ¼slÃ¼man bir tÃ¼ccardan alÄ±yor
Japonya 'Kirameki' uydusunu fÄ±rlattÄ±
Japonya 'Kirameki' uydusunu fÄ±rlattÄ±

Japonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ilk iletiÅŸim uydusunu fÄ±rlattÄ±
Haradinay ve SÄ±rp treni BrÃ¼ksel'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor
Haradinay ve SÄ±rp treni BrÃ¼ksel'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

Kosova ve SÄ±rbistan arasÄ±nda Haradinay'Ä±n tutuklanmasÄ± ve Kosova'ya gÃ¶nderilen SÄ±rp treni yÃ¼zÃ¼nden gerginleÅŸen iliÅŸkiler BrÃ¼ksel'de dÃ¼zeltilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak
Ä°talya'daki Ã§Ä±ÄŸ felaketinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Ä°talya'daki Ã§Ä±ÄŸ felaketinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan bÃ¶lgede dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan otel enkazÄ±ndan 7 kiÅŸinin daha cesedi Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 14'e yÃ¼kseldi
Suriyeli PeÅŸmergeler ABD korumasÄ±nda dÃ¶necek
Suriyeli PeÅŸmergeler, ABD korumasÄ±nda dÃ¶necek

IKBY'deki Suriyeli PeÅŸmergeler, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri korumasÄ±nda Ã¼lkelerine dÃ¶necek.
Ä°ngiltere'de 'Brexit' sÃ¼recini parlamento baÅŸlatacak
Ä°ngiltere'de 'Brexit' sÃ¼recini parlamento baÅŸlatacak

Ä°ngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin AB'den Ã§Ä±kma sÃ¼recini parlamentonun baÅŸlatmasÄ±na hÃ¼kmetti
Esad'a destek Putin'e ne kaybettirecek ANALÄ°Z
Esad'a destek Putin'e ne kaybettirecek? | ANALÄ°Z

Putin'in Suriye politikasÄ± sebebiyle Ã¼lkesinde sorgulanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor

Haberler

Cerablus'a polis teÅŸkilatÄ± kuruluyor
Cerablus'a polis teÅŸkilatÄ± kuruluyor

Cerablusâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸler sÃ¼rÃ¼yor
Cerablus a dÃ¶nÃ¼ÅŸler sÃ¼rÃ¼yor

Cerablus'a gÄ±da ve kÄ±yafet yardÄ±mÄ±
Cerablus'a gÄ±da ve kÄ±yafet yardÄ±mÄ±

Cerablus'taki hastane ameliyatlara hazÄ±rlanÄ±yor
Cerablus'taki hastane ameliyatlara hazÄ±rlanÄ±yor

Cerablus'ta yeni Ã§adÄ±r kent aÃ§Ä±lÄ±yor
Cerablus'ta yeni Ã§adÄ±r kent aÃ§Ä±lÄ±yor

Gazeteciler Cerablus'u gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi
Gazeteciler Cerablus'u gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi

5 bin Suriyeli Cerablus'a dÃ¶ndÃ¼
5 bin Suriyeli Cerablus'a dÃ¶ndÃ¼

Cerabluslu Ã§iftÃ§ilerde 'ekim' heyecanÄ±
Cerabluslu Ã§iftÃ§ilerde 'ekim' heyecanÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 