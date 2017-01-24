16:52, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Cerablus'ta polis teÅŸkilatÄ± kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kiÅŸilik ekipten oluÅŸan polis teÅŸkilatÄ± mensuplarÄ±, dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri MÃ¼ÅŸterek Ã–zel GÃ¶rev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r tehditlerine karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunca (Ã–SO) DEAÅž'tan temizlenen Cerablus'ta dÃ¼zenli polis teÅŸkilatÄ± kuruldu.

AsayiÅŸten terÃ¶rle mÃ¼cadele ve trafiÄŸe kadar farklÄ± alanlarda eÄŸitim alan polisler, il emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak hazÄ±rlanan binada, gÃ¶revlerine baÅŸlamadan Ã¶nce yemin etti.

Tek tip kÄ±yafet ve ekipmanlarÄ±yla dikkati Ã§eken polislerden terÃ¶rle mÃ¼cadele gÃ¶rev alacaklar ise farklÄ± forma giydi.

Ã–te yandan, bina Ã§evresine de polislerin kullanacaÄŸÄ± zÄ±rhlÄ± ve binek araÃ§lar dizildi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Cerablus'un her gÃ¼nÃ¼nÃ¼n dÃ¼nden daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin Cerablus iÃ§in verdiÄŸi desteklerin tamamÄ±nÄ±n insanlÄ±k namÄ±na olduÄŸuna dikkati Ã§eken Yerlikaya, "BugÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¼n yaÅŸÄ±yoruz. Ã–zgÃ¼r, kendini yÃ¶netebilen bir Suriye iÃ§in dÃ¼zenli polis teÅŸkilatÄ±na kavuÅŸan Cerablus'tan bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yakÄ±lÄ±yor." dedi.

Cerablus'ta bulunan Ã–SO askerlerinin kendilerinden "Bizim artÄ±k polis teÅŸkilatÄ±mÄ±z olmalÄ±. Bunun iÃ§in hizmet iÃ§i eÄŸitim, teknik ekipman ve donanÄ±m iÃ§in TÃ¼rkiye bize yardÄ±mcÄ± olur mu?" dediÄŸini anlatan Yerlikaya, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar bu teklifle baÅŸladÄ±. Gelen teklifi, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'a ilettik. Kendisi de ilgili bakanlÄ±ÄŸa ve bizlere bu konuda talimat vererek Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamamÄ±za vesile oldu. Bu kardeÅŸlerimiz 5 hafta boyunca Mersin'de eÄŸitim aldÄ±. Ä°nÅŸallah bu kardeÅŸlerimiz, Cerablus'un daha gÃ¼venli ve huzurlu bir yer olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak."

"SURÄ°YE SURÄ°YELÄ°LERÄ°NDÄ°R"

Ã–SO gruplarÄ±ndan El Hamza TugayÄ± KomutanÄ± Ebu Celal ise FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde Cerablus'un eski gÃ¼nlerinden daha iyisine kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

HalkÄ±n Cerablus'un yÃ¶netiminde sÃ¶z sahibi olduÄŸunu, kendilerinin de bu sÃ¼reÃ§te huzur ve gÃ¼ven unsurlarÄ±nÄ± oluÅŸturmaya katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± anlatan Celal, "Cerablus, CerabluslularÄ±n, Suriye Suriyelilerindir. Bunu herkes bilmeli. Biz TÃ¼rkiye'deki kardeÅŸlerimiz sayesinde Cerablus'ta hayal ettiÄŸimiz Suriye'nin temellerini atÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah daha iyi gÃ¼nler de gelecek." diye konuÅŸtu.

Cerablus Jandarma KomutanÄ± Raid Hamed de Ã§ok ciddi eÄŸitimlerden geÃ§irildiklerini ve artÄ±k halkÄ±n huzuru, mutluluÄŸu ve gÃ¼veni iÃ§in var gÃ¼Ã§leriyle Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

Cerablus Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdurrezzak Aslan el- Laz da AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Cerablus'ta gÃ¼venliÄŸi ve asayiÅŸi bundan sonra kendilerinin saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Cerablus'ta polis teÅŸkilatÄ± kurulmasÄ± konusunda eÄŸitimler aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Laz, "440 personelimiz Mersin'de polis okulunda eÄŸitimlerini tamamlayarak bugÃ¼n Cerablus'ta gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaklar. Ã–zgÃ¼r Suriye Polisi cinayetten asayiÅŸe hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na kadar her ÅŸeye bakacak." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¶rende protokol Ã¼yeleri, gÃ¶reve baÅŸlayan polislerle hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.