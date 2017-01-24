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18:16, 24 Ocak 2017 SalÄ±
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GÃ¼ncelleme: 16:56, 24 Ocak 2017 SalÄ±

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Suriyeli Ã¶ÄŸretmenlere eÄŸitim
Suriyeli Ã¶ÄŸretmenlere eÄŸitim

Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in 11 gÃ¼n sÃ¼recek hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esinde, geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenlere verilen hizmet iÃ§i eÄŸitimin ikincisi baÅŸladÄ±.

ReyhanlÄ±'daki 13 okulda verilen eÄŸitimlere bin 850 Suriyeli Ã¶ÄŸretmen katÄ±ldÄ±. Ä°lÃ§edeki geÃ§ici eÄŸitim merkezilerinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin daha iyi eÄŸitim almasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ±nÄ±n 11 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi belirtildi.

Hizmet iÃ§i eÄŸitiminin ilki, eÄŸitim dÃ¶neminin baÅŸÄ±nda bin 741 Suriyeli Ã¶ÄŸretmenin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



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