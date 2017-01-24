Suriyeli Ã¶ÄŸretmenlere eÄŸitim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esinde, geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenlere verilen hizmet iÃ§i eÄŸitimin ikincisi baÅŸladÄ±.
ReyhanlÄ±'daki 13 okulda verilen eÄŸitimlere bin 850 Suriyeli Ã¶ÄŸretmen katÄ±ldÄ±. Ä°lÃ§edeki geÃ§ici eÄŸitim merkezilerinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin daha iyi eÄŸitim almasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ±nÄ±n 11 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi belirtildi.
Hizmet iÃ§i eÄŸitiminin ilki, eÄŸitim dÃ¶neminin baÅŸÄ±nda bin 741 Suriyeli Ã¶ÄŸretmenin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Anadolu yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 27 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
AÄŸrÄ±'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zbay'Ä±n yerine, Belediye BaÅŸkan Vekili olarak DoÄŸubayazÄ±t KaymakamÄ± Akhan gÃ¶revlendirildi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin tahliyesine karar verdi.
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in 11 gÃ¼n sÃ¼recek hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ± baÅŸladÄ±
HP, faili meÃ§hul cinayetlerin her yÃ¶nÃ¼yle kapsamlÄ± ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulundu
Ankara Etimesgut'taki ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okulu ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Destek Taburu, ÅžereflikoÃ§hisar ilÃ§esine taÅŸÄ±ndÄ±
Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Iraki, TÃ¼rkiyeâ€™ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yÃ¼zde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
YeÅŸilyurt LimanÄ± Samsun ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re geÃ§ici deniz hudut kapÄ±sÄ± olarak hizmet verecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret iÃ§in bulunduÄŸu Mozambik'te 6 anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±
2016'da kÃ¶prÃ¼ ve otoyollardan 20 milyon 539 bin 793 araÃ§ geÃ§ti ve 1,2 milyar TL gelir bÄ±raktÄ±
Mevzuata â€˜gÃ¼nÃ¼birlik kiralanan evlerâ€™ ibaresi eklenerek bu tÃ¼r yerlerin kanun kapsamÄ±nda kimlik bildiriminde bulunmalarÄ± hÃ¼kme baÄŸlandÄ±
Kilis'in Elbeyli ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, keskin niÅŸancÄ± olduÄŸu belirlenen Suriye uyruklu DEAÅž'lÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Anayasa Mahkemesi'ne gÃ¶tÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±klayan CHP'ye tepki gÃ¶sterdi
ÅžanlÄ±urfa'da ihbar sonucu topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ poÅŸet iÃ§erisinde 1 kilo 660 gram 4 TNT kalÄ±bÄ±, 14 el bombasÄ± fÃ¼nyesiyle bir uzun namlulu silah ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ele geÃ§irildi
HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ'Ä±n Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa teÅŸvik ettiÄŸi" iddiasÄ±yla yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±