GÃ¼ncelleme: 16:56, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Suriyeli Ã¶ÄŸretmenlere eÄŸitim





Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in 11 gÃ¼n sÃ¼recek hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esinde, geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde gÃ¶revli Suriyeli Ã¶ÄŸretmenlere verilen hizmet iÃ§i eÄŸitimin ikincisi baÅŸladÄ±. ReyhanlÄ±'daki 13 okulda verilen eÄŸitimlere bin 850 Suriyeli Ã¶ÄŸretmen katÄ±ldÄ±. Ä°lÃ§edeki geÃ§ici eÄŸitim merkezilerinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin daha iyi eÄŸitim almasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen hizmet iÃ§i eÄŸitim programÄ±nÄ±n 11 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi belirtildi. Hizmet iÃ§i eÄŸitiminin ilki, eÄŸitim dÃ¶neminin baÅŸÄ±nda bin 741 Suriyeli Ã¶ÄŸretmenin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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