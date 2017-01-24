17:11, 24 Ocak 2017 SalÄ±

HÄ±rvatistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± darp eden polislere yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HÄ±rvatistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n haklarÄ±nÄ± savunan "HoÅŸgeldiniz" ve "Suriyeli misin" isimli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, HÄ±rvat polisinin SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik darp eylemlerine ve yasa dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemlerine dikkat Ã§ekilerek, bu kiÅŸilere yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± istendi.

Sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri Emina Buzinkic ile Magda Sindicic, baÅŸkent Zagreb'deki Ä°nsan HaklarÄ± Evi'nde dÃ¼zenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, hazÄ±rlanan raporu kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±.

Raporda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n darp edilmeleri, cep telefonu ve paralarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±, zorla alÄ±koyulmalarÄ±, aÅŸaÄŸÄ±lanma ve hakarete maruz kalmalarÄ± ve iltica talebinde bulunmalarÄ±nÄ±n engellenmesinden sorumlu tuttuklarÄ± polislere, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± talep edilirken, raporun sÃ¶z konusu bakanlÄ±ÄŸa teslim edileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri, HÄ±rvatistan'Ä±n Ã¼lkeye giren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± yasalara uygun olarak sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmediÄŸini savunarak, yalnÄ±zca sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinden deÄŸil aynÄ± zamanda Zagreb ve Slavonski Brod ÅŸehirlerinden de sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n HÄ±rvat polisi tarafÄ±ndan darp edildiÄŸini, hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve deÄŸerli eÅŸyalarÄ±na el konulduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren dernek yetkilileri, polisin darp eylemlerine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ve saldÄ±rÄ±lara maruz kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n doktor raporlarÄ±nÄ±n da ellerinde mevcut olduÄŸunu kaydetti.

100'e yakÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± raporun, BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), Cizvit MÃ¼lteci Servisi (JRS), "HoÅŸgeldiniz" ve "Suriyeli misin" isimli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elde ettiÄŸi bilgilere dayanarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.