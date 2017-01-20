17:20, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Mersin'de FETÃ– operasyonunda 30 gÃ¶zaltÄ±





Mersin merkezli 7 ildeki operasyonda 30 kiÅŸi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY'yeÂ yÃ¶nelik Mersin merkezli 7 ildeki operasyonda 30 kiÅŸi yakalandÄ±. Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, FETÃ– faaliyetlerine devam ettikleri ve Ã¶rgÃ¼te finans saÄŸladÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. Mersin'in yanÄ± sÄ±ra Ankara, Ä°stanbul, Kayseri, Konya, KÃ¼tahya ve Kilis'te eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda, 30 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n ev ve iÅŸ yerlerinde yapÄ±lan aramalarda, Ã§ok sayÄ±da dijital materyal, 3 tabanca ile 2 av tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irildi. HaklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan 3 ÅŸÃ¼phelinin ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu belirlendi.

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