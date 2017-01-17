17:28, 24 Ocak 2017 SalÄ±

43 HavacÄ± tahliye edildi





Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin tahliyesine karar verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin tahliyesine karar verdi.

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