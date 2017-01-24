DoÄŸubayazÄ±t Belediyesine yeni gÃ¶revlendirme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t KaymakamÄ± UlaÅŸ Akhan, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Rohat Ã–zbay'Ä±n yerine, Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirilen Akhan, DoÄŸubayazÄ±t halkÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r belediyeden hizmet gÃ¶remediÄŸini belirterek, "YÄ±llardÄ±r belediyeden doÄŸru dÃ¼rÃ¼st hizmet gÃ¶rmeyen DoÄŸubayazÄ±tlÄ±lar, bundan sonra devlet-millet iÅŸ birliÄŸiyle hak ettiÄŸi hizmeti alacak." dedi.
UlaÅŸ Akhan, ilÃ§e halkÄ±nÄ±n gerek 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan, gerekse PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne prim vermeyen kararlÄ± duruÅŸuyla devletinin yanÄ±nda olduÄŸunu herkese gÃ¶sterdiÄŸini anlatarak, "Åžimdi artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma zamanÄ±. HalkÄ±mÄ±zla el ele verip, var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle ilÃ§emizi modern dÃ¼nyaya ayak uyduracak seviyeye getirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi ile Ä°stanbul ve ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼n, PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kÄ±rsal alanÄ± ile ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ± arasÄ±nda baÄŸlantÄ±yÄ± kuran iÅŸ birlikÃ§i yapÄ±lanmanÄ±n deÅŸifre edilmesi ve DoÄŸubayazÄ±t Belediyesi kaynaklarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼te aktarÄ±lmasÄ± ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Operasyonda, aralarÄ±nda HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Rohat Ã–zbay'Ä±n yanÄ± sÄ±ra DoÄŸubayazÄ±t Belediyesinin sÃ¶zde eÅŸ baÅŸkanÄ± D.T, belediye meclis Ã¼yeleri B.Ã–, G.Ã–, M.Åž, M.A.D, B.Ã‡, M.E, B.E, Z.A.K, N.Ã–, M.A, H.K. ve aynÄ± belediyenin yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rÃ¼ M.E.A. da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
ZanlÄ±larÄ±n evlerinde yapÄ±lan aramalarda ise Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, bir adet sÃ¶zde "serhat eyalet komutanlÄ±ÄŸÄ±"na yazÄ±lan dokÃ¼man, sÃ¶zde Ã¶rgÃ¼tÃ¼ simgeleyen bez parÃ§asÄ±, dijital materyaller, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) ait Ã§ok sayÄ±da kitap, 1 adet ruhsatsÄ±z tabanca, 1 adet kuru sÄ±kÄ± tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geÃ§irilmiÅŸti.
ZanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi belirtildi.
Anadolu yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 27 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
AÄŸrÄ±'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zbay'Ä±n yerine, Belediye BaÅŸkan Vekili olarak DoÄŸubayazÄ±t KaymakamÄ± Akhan gÃ¶revlendirildi
Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin tahliyesine karar verdi.
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